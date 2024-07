Si deve disinfettare la frutta prima di mangiarla?

Perché è importante disinfettarla sempre? Disinfettare la frutta prima di mangiarla è fondamentale per eliminare le sostanze chimiche che sono presenti sulla buccia come conseguenza dell'uso di pesticidi che vengono sparsi durante la loro coltivazione. Lavarla semplicemente sotto l'acqua corrente non basta per eliminarli.

Quali elementi nocivi sono presenti sulla buccia? I pesticidi usati in agricoltura e che se ingeriti possono creare non pochi problemi sono diversi. Quelli che più comunemente si trovano sulla frutta, ma anche sulla verdura per la quale valgono le stesse raccomandazioni, sono insetticidi, erbicidi, fungicidi e battericidi.

Cosa si rischia non disinfettandola? Mangiare frutta non sterilizzata significa rischiare di essere esposti a sostanze chimiche nocive. Particolare attenzione andrebbe prestata a quelle che contenenti elementi noti come interferenti endocrini, sostanze che anche in piccole quantità possono modificare il normale equilibrio ormonale e che, in alcuni casi, agiscono come "imitatori degli ormoni", soprattutto gli estrogeni, ingannando il sistema endocrino e sostituendosi agli ormoni naturali. Disinfettando bene la frutta prima di mangiarla si riduce la probabilità di ingerire queste sostanze. Un'alternativa può essere quella di sbucciarla, anche se così facendo si perdono fibre e sostanze nutritive preziose per la salute dell'intestino e non solo.