Sgombro in Scatola - Ruolo nella Dieta

Proprietà nutrizionali

Proprietà nutrizionali dello sgombro in scatola e confronto con quello fresco

Pesce povero solo di nome ma non di fatto, lo sgombro è un alimento di grande pregio nutrizionale e sostenibilità (ecologica ed economica).

Lo sgombro è un degno esponente del 1° gruppo fondamentale degli alimenti e costituisce una fonte ottimale di proteine nobili. Inoltre, appartenendo al gruppo del pesce azzurro, apporta eccellenti quantità di omega 3.



Volendo essere più precisi, lo sgombro è da considerare una fonte primaria di:

D'altro canto lo sgombro è un prodotto di mare e, nonostante l'Italia sia una penisola, la rete commerciale non è abbastanza efficiente da rifornire ugualmente tutte le località di pesce fresco. Inoltre, lo sgombro non è un alimento che resiste brillantemente al congelamento (soprattutto a livello casalingo) dopo il quale, obbiettivamente, peggiora di sapore.

A compromettere il consumo di sgombro partecipano anche lo stile di vita contemporaneo, sempre più frenetico, e la perdita di interesse verso le attività domestiche. Infatti, anno dopo anno il tempo dedicato alla cucina familiare si riduce progressivamente, con maggior penalizzazione delle ricette che richiedono più tempo ed esperienza.

Un altro fattore obbiettivamente limitante al consumo di sgombro è la presenza dei bambini nel nucleo familiare, che richiedono una grande attenzione alla rimozione delle lische e una certa fantasia nella proposta delle ricette.

Insomma, per un motivo o per un altro, le possibilità di mangiare un buon piatto a base di sgombro non accennano ad aumentare ma, visto il pregio nutrizionale di questo alimento, è necessario adottare un'inversione di tendenza. Dunque, come risolvere questi inconvenienti?

Lo sgombro in scatola

La caratteristica più importante dello sgombro in scatola è costituita da un profilo nutrizionale pressoché identico a quello del pesce fresco. Grazie a una particolare attenzione in merito ai tempi, alle condizioni di trattamento e alla cottura, rimangono invariati i livelli di proteine nobili, omega 3 e non solo.

Come se non bastasse, per la gioia delle mamme, le lische dello sgombro in scatola vengono rimosse a mano per garantire una maggior sicurezza. L'alimento è proposto al naturale o sottolio, anche delicatamente grigliato, e/o insaporito con olive, salsa barbecue e piccante.

In pratica, lo sgombro in scatola offre soltanto vantaggi e nessun svantaggio per quel che riguarda gusto, praticità e ricchezza nutrizionale.