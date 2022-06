Semi di melone: proprietà, benefici e usi in cucina

I semi di melone hanno diverse proprietà benefiche per tutto l'organismo. I benefici, includono ad esempio:

Come tostare i semi di melone

I semi di melone, ricchi di sostanze benefiche, si possono dunque consumare come alimento, un super food spesso ignorato. Prima di consumarli, essendo legnosi e fibrosi, andranno tostati e poi conservati in un normale barattolo di vetro come per altri semi. Dopo aver tagliato il melone si passa a pulire i semi liberandoli da tutti i filamenti che li avvolgono. Si possono lavare sotto l'acqua corrente per pulirli accuratamente in un colino, così da eliminare anche il succo zuccherino che tende ad attaccarli l'un l'altro.

Successivamente si stendono su un canovaccio o su carta da forno, e si mettono al sole, girandoli di tanto in tanto. Questa è la tostatura naturale. Se si vuole invece optare per la tostatura in forno, si possono stendere su carta forno in una teglia e lasciare a 100-120° gradi per una decina di minuti.