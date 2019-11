Cosa Sono I semi di canapa sono alimenti vegetali tipici orientali (ad es. dell'India) e della Russia. Shutterstock semi di canapa Da sempre considerati un prodotto "povero", i semi di canapa sono stati recentemente rivalutati, soprattutto nell'alimentazione vegana, al punto che oggi, in virtù delle loro proprietà nutrizionali, sono considerati alla stregua di un vero e proprio integratore alimentare. I semi di canapa possono essere consumati: integrali o decorticati, crudi o cotti, interi o sfarinati, come olio o sotto forma di altri prodotti elaborati.

Classificazione La classificazione botanica della canapa è stata per lungo tempo oggetto di controversie; un tempo si riteneva che ne esistessero numerose Specie, oggi invece si tendono a considerare le variazioni morfologiche come segni tipici delle Sottospecie o delle varietà. Da quale pianta si ricavano i semi eduli? Per canapa, si intende una pianta appartenente ad un gruppo botanico della Famiglia Cannabaceae, Genere Cannabis; da qui, la differenziazione delle varie tipologie di canapa risulta più complessa e, in base al metodo di classificazione, se ne possono distinguere Specie e/o Sottospecie e/o varietà. Probabilmente, la classificazione più attendibile si basa sull'inquadramento di una sola Specie (Cannabis sativa) e la conseguente differenziazione in moltissime varietà (erratica, doetes, lupulus, macrosperma, gigantea, excelsa, compressa, sinensis). Solo quella indiana (nomenclatura binomiale: Cannabis indica) "potrebbe" essere considerata una Specie differente dalla Cannabis sativa. La canapa indiana, non coltivabile in Italia, è nota per le sue proprietà stupefacenti e, intera o lavorata, costituisce un prodotto narcotico proibito dalla legislazione italiana, e non solo, per l'uso voluttuario. Nella porzione oleosa dei germogli, delle foglie, dei semi e dei fiori, la canapa indiana contiene alcune molecole psicotrope/psicoattive nervine conosciute col termine di fitocannabinoidi (ad es. THCA), invece assenti in quantità rilevanti nella Specie sativa e/o nelle altre varietà. La canapa sativa è utilizzata per la produzione di tessuti, di olio o di mangimi, ed è stata sperimentata per un eventuale impiego nel settore dei biocombustibili. Quella che si presta maggiormente alla produzione di semi (quindi, anche di olio e mangimi) è una varietà "nana"; al contrario, la canapa più indicata alla produzione tessile è quella definita "gigante".