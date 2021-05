Semi di Chia Bianchi e Neri: Differenze

Queste fibre sono per il 95% insolubili , una tipologia associata a un ridotto rischio di diabete . Quando i semi di Chia vengono posti in acqua o altri liquidi, le loro fibre assorbono fino a 10-12 volte il loro peso e i semi si trasformano in una massa gelatinosa.

Come si mangiano

I semi di Chia sono molto piccoli, croccanti e dal sapore piuttosto neutro e per nulla sgradevole, quindi possono essere uniti a diverse pietanze senza alterarne il sapore. Un loro utilizzo potrebbe essere come ingrediente aggiuntivo in budini, mousse, frullati, yogurt o porridge. Possono anche essere utilizzati in prodotti da forno come muffin, torte, pane e focacce, cosparsi su insalate o carni o uniti a zuppe, minestroni, pasta, riso, quinoa e legumi.

Grazie alla loro capacità di assorbire liquidi e trasformarsi in gel, possono essere utilizzati anche per addensare salse o come sostituto delle uova.

Solitamente i semi di chia bianchi vengono scelti per arricchire pietanze dai colori chiari e caratteristiche leggere, mentre al contrario quelli neri per cibi più importanti. Si tratta tuttavia di scelte soggettive, visto che tra le due varietà non vi è alcuna differenza sostanziale.

I semi di Chia sono ancora poco diffusi in Italia rispetto ad altri semi ma si possono trovare nei negozi specializzati in alimenti biologici o del commercio equo-solidale, nelle erboristerie o online.