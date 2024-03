Segnali che stai mangiando troppo sale

Poiché mangiare molto sale può aumentare la quantità di acqua trattenuta dal corpo, tale aumento idrico si traduce in volume sanguigno più elevato, in grado di causare innalzamento della pressione arteriosa.

Alcune persone tendono ad essere ad assimilare maggiormente il sale, mentre altre possono mangiare quantità modeste di sale senza notare alcun effetto sulla pressione sanguigna (pur non essendo mai buona abitudine).

Il sale in soggetti ipertesi va consumato con decisa moderazione: l'aumento del volume del sangue nelle vene che esercita forti pressioni contro le pareti delle arterie, e che di conseguenza costringe il cuore a lavorare più del normale per mantenere il flusso del sangue, è spesso conseguenza dell'eccesso di sale. Se non trattata, come è noto, l'ipertensione può portare a molti problemi di salute, come insufficienza cardiaca, ictus o malattie renali.

La scienza non è chiara sulla correlazione tra il consumo di troppo sale e l'insorgenza di malattie cardiovascolari. Alcuni studi mostrano un rischio di malattie cardiovascolari che incrementa sia che si assumano piccole o modeste quantità di sale.

Tanto sale, tanta sete

Mangiare cibi ricchi di sale, come patatine, insaccati, o cibi processati, provoca nella maggior parte dei casi l'esigenza di bere. La sete aumenta perché il corpo comunica uno squilibrio di acqua e sodio. Si beve più acqua per bilanciare, ma in caso di pressione alta o edema, potrebbero peggiorare entrambi i problemi.

Non solo, bere importanti quantità di acqua, o di liquidi per contrastare l'arsura data dall'elevato consumo di sale, può avere come conseguenza una perdita importante di calcio, attraverso l'urina (il bisogno di urinare aumenta). Il calcio è un minerale ed elettrolita importante di cui il corpo ha bisogno per coagulare il sangue, regolare il battito cardiaco ecc