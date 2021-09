Segnali che si sta mangiando troppo salato

ll sale ha una cattiva reputazione, ma il sodio è un minerale essenziale nel corpo. L'elettrolito è fondamentale per mantenere l' equilibrio dei liquidi , trasportare gli impulsi nervosi e supportare le contrazioni muscolari adeguate. Sale e sodio non sono la stessa cosa. Il sale da cucina è composto da cloruro di sodio , non solo di sodio. Un cucchiaino di sale contiene circa 2,3 grammi di sodio. Spesso i due termini vengono utilizzati in modo intercambiabile, per definire comunemente il sale, ma non si tratta della medesima sostanza. Il sodio è un componente del sale, un minerale che ha come fonte principale nell' alimentazione occidentale il sale da cucina, ma eccedere con il quantitativo di sodio nella dieta può avere effetti dannosi per la salute.

Sintomi di consumo eccessivo di sale

Il gonfiore addominale è uno degli effetti a breve termine più comuni dell'assunzione di troppo sale. Il sale porta l'organismo a trattenere l'acqua, quindi si accumula più liquido. Gli alimenti non devono avere un sapore salato per essere ricchi di sodio. Panini, pizza, bagel e cibi confezionati in genere, possono essere fonti subdole di sale. Il gonfiore di parti del corpo come viso, mani, piedi e caviglie è un segnale di eccessivo consumo di sale. Un altro segnale d'allarme è l'aumento della pressione arteriosa: sebbene esistano molte ragioni che contribuiscano alla pressione alta, il consumao di sodio potrebbe essere una di queste. Troppo sale affatica i reni e rende loro più difficile liberarsi del liquido di cui non si necessita. Di conseguenza, la pressione sanguigna aumenta. Anche il senso di arsura potrebbe essere un segno che si sta mangiando troppo sale. Quando ciò accade ci si disidrata perché il corpo assorbe acqua dalle cellule e ciò causa molta sete.

Lo sapevi che... Quando viene trattienuta l'acqua, il peso potrebbe subire un aumento. Chili in eccesso accumulati velocemente in una settimana o anche in pochi giorni, potrebbero essere indice di eccessiva assunzione di sale. Allo stesso modo anche l'urgenza nella minzione e la sua frequenza potrebbero essere dovute al fatto che il sale può far venire molta sete, e incoraggiare a bere molta più acqua.