Scorfano: Nutrizione, Dieta e Cucina

Cos’è lo Scorfano? Generalità sullo scorfano Scorfano è il nome comune di alcuni pesci eduli di mare simili per aspetto ma di specie differenti. Shutterstock Quello propriamente detto è lo scorfano rosso o scorfano di scoglio, ma sono parecchio diffusi anche lo scorfano di fondale e di sabbia. Del I° gruppo fondamentale degli alimenti, lo scorfano è un prodotto ricco di proteine ad alto valore biologico, vitamine e minerali. Dovrebbe avere un ottimo profilo lipidico (buona percentuale di grassi polinsaturi omega 3 e non troppo elevata concentrazione di colesterolo). Si presta a diversi tipi di terapia nutrizionale. Lo scorfano è considerato un prodotto della pesca molto pregiato. Si presta soprattutto a cotture lente e mediamente lunghe, in tegame e al forno; apprezzatissima l'associazione con olio d'oliva, pomodoro, peperoncino ed altri ingredienti mediterranei. Lo scorfano rosso ha un aspetto caratteristico; la testa grossa, la bocca grande e gli occhi sporgenti hanno contribuito ad affermare la sua nomea di "brutto pesce". Non per nulla è conosciutissima la metafora "essere brutto come uno scorfano". Il colore, variegato e mimetico nell'ambiente naturale, fuori dall'acqua è rosso intenso (ricordiamo che il rosso è il primo colore a sparire in profondità; oltre i 20 m diventa blu). La pinna dorsale e anale sono dotate di numerose spine appuntite la cui puntura è tossica, molto dolorosa. Lo scorfano rosso è un pesce largamente distribuito in tutto il Bacino Mediterraneo, quindi anche sul litorale italiano, e in Oceano Atlantico Orientale. È un pesce sornione, apparentemente placido ma abilissimo nella predazione; è un pessimo nuotatore, tuttavia dotato di uno scatto fulmineo (come, ad esempio, la rana pescatrice). Si ciba di invertebrati (vermi, molluschi e crostacei) e pesci. Sfugge ai suoi predatori grazie alla pericolosità degli aculei e al mimetismo. La disponibilità commerciale dello scorfano è legata esclusivamente alla pesca professionale. Non può essere allevato e viene catturato quasi esclusivamente per mezzo di reti e lenze. È anche una preda molto ambita nella pesca dilettantistica con le canne, a bolentino, mentre rappresenta un obbiettivo dallo scarso valore tecnico per i pescatori subacquei.

Scorfano in Cucina Cenni gastronomici sullo scorfano Lo scorfano ha carni bianche, delicate, che si disfano facilmente in cottura. Lo scorfano rosso, ma anche quello di fondale e di sabbia, si presta a cotture di media e lunga durata. È adatto alle ricette in pentola ed al forno (in umido o a secco con le patate). Sono eccellenti le zuppe e i brodetti, anche misti (ad esempio il caciucco e il brodetto fanese). Nota: nelle cotture in tegame è molto importante non girare spesso il pesce, per evitare di romperlo spargendo le lische. Si sposa perfettamente con gli ingredienti tipici della cucina mediterranea, ad esempio l'olio extravergine d'oliva, il pomodoro, il peperoncino, il basilico, il prezzemolo, l'origano, la maggiorana, l'aglio, le olive e la scorza di agrumi. Lo scorfano rosso è un ingrediente tradizionale della bouillabaisse di Marsiglia (Francia). È anche ampiamente usato nella cucina giapponese.

Descrizione Descrizione dello scorfano Lo scorfano rosso (Scorpaena scrofa) è l'esponente più grande di tutta la Famiglia Scorpaenidae in Oceano Atlantico Orientale. Ha una colorazione che oscilla dal rosso acceso, al mattone, fino al rosa chiaro, e su tutto il corpo mostra varie macchie più chiare e scure. Sulla testa è cosparso di piccoli speroni. Può raggiungere un peso massimo di circa 3 chilogrammi (kg) ed una lunghezza di 50 centimetri (cm); sono tuttavia più comuni gli esemplari di circa 30 cm. Sul dorso lo scorfano ha 12 spine velenose e 9 raggi molli; sul ventre (pinna anale) invece è dotato di 3 spine velenose e 5 raggi molli. Al vertice delle spine dorsali (tra la 6° e l'11°) si nota una piccola macchia nera. Ha numerosi piccoli tentacoli sopraorbitali che contribuiscono al mimetismo e sono probabilmente dotati di funzione sensoriale. Lo sapevi che… La puntura dello scorfano, molto dolorosa, è al massimo della sua tossicità quando l'animale è ancora vivo. Dopo morto le tossine iniziano lentamente a diminuire, inattivandosi, fino a scomparire del tutto. La puntura di uno scorfano morto da parecchie ore è quasi totalmente innocua. La tossina dello scorfano, come anche quella della tracina, è di tipo proteico termolabile. In caso di puntura si consiglia pertanto di immergere o tamponare l'area interessata con acqua bollente.