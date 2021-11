Come Scegliere uno Snack Ricco di Proprietà Nutritive e Green

In questo articolo cercheremo di capire meglio come scegliere uno spuntino comodo e pratico, ma anche denso di macronutrienti energetici , fibre , vitamine e minerali .

A rimanere più o meno compromesse dalla "mancanza di tempo" - o presunta tale - sono, in particolare, la dieta , l' attività motoria e lo spazio dedicato alla rigenerazione mentale - che può coincidere con l' esercizio fisico regolare, ma anche no.

Per fare un esempio pratico: se la pesona gradisse alimenti dalla consistenzaa croccante, come le patatine in sacchetto, una sostituzione sensata potrebbe essere con dei semi oleosi. Viceversa, se il soggetto prediligesse il gusto dolce, in sostituzione aile classiche caramelle o dolciumi di vario genere, potremmo consigliare della frutta essiccata.

Unire gusto e salute potrà sembrare a molti una vera e propria utopia; ma non è così. Soprattutto riferendoci a coloro che non hanno mai avuto la possibilità di sperimentare ed abituarsi a certi sapori.

Pur garantendo l'equilibrio nutrizionale della dieta, è molto utile - per non dire fondamentale - assecondare i gusti di ogni persona.

D'altro canto, se ognuno di noi avesse tali competenze, non avrebbe questo piccolo problema. In tal senso gli approfondimenti statistici ci vengono in aiuto suggerendo che, nella dieta occidentale, i nutrienti e i fattori nutrizionali che più spesso vengono a mancare sono quelli legati ai cibi di origine vegetale:

Per rispondere a questa domanda dovrebbe analizzare la dieta in maniera completa ed esaustiva.

Per capire come scegliere lo spuntino più adatto alle proprie necessità, dovremmo anzitutto porci alcune domande:

Concludendo: Quale Snack Prediligere?

In conclusione, la scelta dello snack più adeguato dovrebbe tener conto in maniera trasversale di tutte le considerazioni fatte sinora.

Diciamo che, in linea generale, l'associazione tra frutta e semi oleosi risponde alla maggior parte dei crismi essenziali di cui sopra. Poi, logicamente, ogni caso è a sé.

Ovviamente, per ragioni di comodità, vengono spesso scelti in forma essiccata (eventualmente denocciolati o sgusciati). Ciò rende molto più gestibile il loro consumo sistematico e abitudinario, anche in rapidità, a vantaggio dell'equilibrio nutrizionale e quindi del benessere psico-fisico generale.

Non dimentichiamo comunque l'importanza di un sufficiente apporto di acqua nella dieta. Pertanto, consumando cibi "asciugati", dovremmo ricordarci di aumentare le porzioni d'acqua nella giornata.

Per quanto riguarda il formato, la frutta secca e a guscio sono ben contestualizzabili sia in purezza, meglio se "integrali" (non sbucciate) - anche in appositi mix - sia sotto forma di barrette.

Il nostro consiglio è quello di variare più possibile tra i prodotti che soddisfano tutte le esigenze del caso, e di abbinarli ad altri alimenti utili, ad esempio uno yogurt senza zuccheri aggiunti e da latte scremato, un derivato dei cereali o dei legumi (ad esempio una o due gallette), o una fonte proteica (un uovo sodo o, per chi esclude i cibi di origine animale, una piccola porzione di tofu).

A chi presenta necessità particolari, come sportivi molto impegnati o soggetti in sovrappeso o caratterizzati da scompensi metabolici, o in gravidanza/allattamento, suggeriamo di trovare una soluzione adeguata previa consulenza nutrizionale con un dietista.