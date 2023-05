Salume più salutare: quale ha meno sale di tutti?

I salumi sono alimenti da consumare con una certa moderazione per via del profilo calorico e nutrizionale, soprattutto per il contenuto di sale e conservanti dannosi per la salute. Contengono, infatti, elevate quantità di grassi, sale, che si traducono in aumento di livelli di colesterolo , pressione arteriosa e accumulo nelle arterie . Tra tutti i salumi, però, si "salva" una tipicità che può essere consumata con maggiore frequenza.

Sale, zucchero e conservanti: cosa c'è nei salumi?

Non è solo il sale, aggiunto all'impasto dei salumi con una media di 2,5 -5% quale esaltatore di sapidità e come conservante, ma anche le spezie, piccola percentuale di zuccheri (1,5%), che funge da starter microbici; latte in polvere e i caseinati (2-4%) danno invece consistenza e omogeneità al prodotto (vengono aggiunti, per esempio, nei wurstel o nella mortadella).

Per quanto riguarda gli additivi, possono essere addizionati nitriti e nitrati di sodio e potassio; i primi trasformano l'ossiemoglobina in nitrosoemoglobina, conferendo alle carni ed in particolare ai salumi una colorazione vivace che si mantiene più a lungo; i nitrati sono una sorta di "riserva" dei nitriti, mano a mano che questi scarseggiano, a partire da essi se ne ottengono di nuovi.