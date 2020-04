Generalità

Salsa verde è la dicitura generica riferita a un condimento color smeraldo, preparato con ingredienti prevalentemente vegetali.

Gli ingredienti basilari per la salsa verde tradizionale sono: olio, prezzemolo, capperi e acciughe.

Altre varianti di salsa verde prevedono l'aggiunta di sale, pepe, cipolla, aglio, basilico, pane, cetriolo, tuorlo crudo e uovo sodo intero sminuzzato.

Il procedimento da seguire per preparare la salsa verde è molto semplice. Dopo aver pulito, lavato e mondato il prezzemolo, questo va tritato finemente con gli altri ingredienti; tralasciamo volutamente altre fasi di procedimento abbastanza ovvie, come sgusciare le uova, svestire la cipolla ecc. Il tutto viene riposto in un contenitore profondo, quindi regolato di gusto (sale, pepe ecc); per concludere, il composto viene miscelato con olio crudo fino al raggiungimento della consistenza desiderata.

La funzione tradizionale della salsa verde è quella di accompagnare vari alimenti, tra cui soprattutto la carne lessa (anche detta bollito di carne misto).