Facoltativo : arricchire con olive nere denocciolate tagliate a rondelle. Decorare con filetti di acciughe e capperi. Conservare in frigorifero per un giorno o due al massimo.

Arricchire la salsa con le verdure utilizzare per creare il fondo chiaro o bruno (tipico degli arrosti e delle cotture in tegame). Conservare in frigorifero per due o tre giorni al massimo.

NB : E' abbastanza importante utilizzare gli ingredienti FREDDI e non a temperatura ambiente, in modo da conferire subito densità e corposità all' alimento .

Caratteristiche Nutrizionali

La salsa tonnata TRADIZIONALE non è un alimento consigliabile per l'alimentazione consuetudinaria; ha un apporto energetico molto elevato e contiene notevoli quantità di colesterolo e di sodio.

Le calorie sono fornite principalmente dai lipidi, seguiti dalle proteine e infine dai glucidi.

Gli acidi grassi sono prevalentemente monoinsaturi, i peptidi ad alto valore biologico e gli zuccheri semplici.

La concentrazione di colesterolo è piuttosto elevata; le fibre sono pressoché irrilevanti.

Tra i minerali non si osservano buone concentrazioni di nutrienti auspicabili, mentre l'apporto di sodio è considerevole. Quest'ultimo è un minerale potenzialmente nocivo per i soggetti ipertesi sodio-sensibili e per coloro che soffrono di gastrite.

Tra le vitamine si apprezza un buon contenuto in niacina (vit. PP), di retinolo equivalenti (vitamina A) e di tocoferoli o tocotrienoli (vitamina E).

Per il contenuto energetico molto elevato, la salsa tonnata non si presta al regime nutrizionale di chi soffre di sovrappeso.

La notevole quantità di colesterolo rende questo condimento inadatto alla dieta contro l'ipercolesterolemia (anche se il profilo degli acidi grassi non è dei peggiori).

Possibili Variazioni

L'apporto nutrizionale della salsa tonnata varia soprattutto in funzione del tipo di maionese, di olio, di tonno in scatola e del tipo di conservazione di capperi e acciughe.

Utilizzando la maionese di tipo leggero o allo yogurt (si veda la ricetta: Maionese Leggera e Maionese allo Yogurt) è possibile ridurre significativamente la quantità di grassi, calorie e colesterolo.

NB. L'impiego di maionese light è complicato dall'instabilità chimico-fisica dell'emulsione.

Scegliendo il tonno in salamoia verrà ridotta sensibilmente la quantità di lipidi totali, ma per ottenere la consistenza idonea è spesso necessario aggiungere dell'olio durante la lavorazione. In alternativa si possono utilizzare liquidi acquosi ma il risultato non è lo stesso.

Cambiando il tipo di olio (extravergine di oliva o di mais) muta il profilo degli acidi grassi (a prevalenza di monoinsaturi omega 9 o di polinsaturi omega 6).

Prediligendo le acciughe e i capperi sotto sale si ottiene una salsa tonnata di maggior pregio organolettico; tuttavia ciò comporta l'aumento drastico del sodio.