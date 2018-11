Salpa: Proprietà Nutrizionali, Ruolo nella Dieta e Come si Cucina

Pur non trattandosi di pesce azzurro bensì di pesce bianco, ha discrete proprietà nutrizionali ed è, assieme al cefalo , alla boga , all' occhiata ed ai pesci da zuppa o da frittura , l'esponente più indicativo del cosiddetto pesce povero .

Non è chiara la ragione per la quale si crede che tali effetti vengano indotti anche dalla testa del pesce; forse è il frutto di un deposito "selettivo" nel tessuto nervoso del pesce. Il resto del pesce è totalmente innocuo.

La salpa si presta alla maggior parte dei regimi alimentari. Non ha alcuna controindicazione nella dieta del soggetto sano e di quello affetto dalle patologie del ricambio tipiche della sindrome metabolica. Esistono tuttavia alcune eccezioni delle quali parleremo in dettaglio nel prossimo paragrafo.

La salpa può essere cucinata in tutti i modi, anche se si potrebbe definire più adatta alla cottura in umido e alla frittura. Saltata in padella o lessata, è ottima accompagnata da varie salse, anche normalmente troppo saporite per condire il pesce.

La salpa ha una forma abbastanza convenzionale. Più allungata del sarago, dell'orata, del dentice, del pagello, del pagro, della tanuta e della pezzogna, è invece meno affusolata del cefalo e della spigola. La sua caratteristica morfologica principalmente riconoscibile è la colorazione, tipicamente rigata in senso orizzontale, con strisce alternate di tonalità argento e oro. Pinne ed occhi solo giallognoli. La bocca è tipicamente di piccole dimensioni.

La salpa è uno sparide del Genere Sarpa e specie salpa. Vive in Oceano Atlantico Orientale e in tutto il Mar Mediterraneo, generalmente nei primi 20 m d'acqua. Si nutre di invertebrati da piccola e soprattutto di lattuga di mare in età adulta. Ha un'attitudine spiccatamente gregaria. Nasce maschio per diventare femmina in età adulta e si riproduce abbondantemente in autunno.

Viene pescata sia a livello professionale che dilettantistico. A dispetto della sua abbondanza nei mari, ha un commercio piuttosto limitato – questa associazione non è per nulla casuale. Nella pesca in apnea, considerata la capacità di selezionare prede di maggior valore gastronomico, è solitamente ignorata. Con la lenza abbocca soprattutto nella pesca da riva, durante il tentativo di cattura di cefali, saraghi, orate e spigole.