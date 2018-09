Salicornia: Proprietà Nutrizionali, Utilizzo nella Dieta e Come si Mangia

Salicornia nella dieta

La salicornia è un alimento che si presta alla maggior parte dei regimi alimentari.

È poco calorica e non ha controindicazioni nella dieta ipocalorica dimagrante. Per la presenza di omega 3, di fibre e per l'assenza di colesterolo, come le altre verdure è auspicabile nella dieta contro le dislipidemie – ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia – e l'iperglicemia cronica – anche diabete mellito tipo 2. Contenendo molto sodio, può rientrare nella dieta contro l'ipertensione arteriosa sodio sensibile a patto che non vengano consumati cibi con sodio aggiunto e non si utilizzi il sale discrezionale.

La presenza di fibre, delle quali non è noto il contenuto preciso, svolge un ruolo positivo sulla salute intestinale. Queste, che donano sazietà e modulano positivamente l'assorbimento di grassi e carboidrati, prevengono la stipsi o stitichezza e tutte le complicazioni annesse – diverticolosi, diverticolite, emorroidi, ragadi anali, prolasso ecc. Inoltre, nel lungo termine sono in grado di diminuire l'incidenza di certi tipi di tumore al colon. Quelle solubili sono anche importanti prebiotici e giocano un ruolo positivo sul mantenimento del trofismo della flora batterica intestinale – la quale contribuisce ulteriormente a mantenere in salute il colon.

La vitamina A è verosimilmente presente sottoforma di retinolo equivalenti – come i carotenoidi – potenti antiossidanti e precursori del retinolo, che mantiene funzioni essenziali come quella visiva, riproduttiva, il differenziamento cellulare ecc.

L'acqua e i minerali della salicornia favoriscono il mantenimento dell'idratazione e prevengono gli squilibri elettrolitici – entrambi più frequenti negli sportivi e negli anziani. Sono particolarmente interessanti i livelli di iodio, ferro – anche se poco biodisponibile – e calcio. In particolare, lo iodio è un microelemento rarissimo negli alimenti ma estremamente importante, perché necessario al corretto funzionamento della ghiandola tiroide – che produce ormoni regolatori del metabolismo cellulare: T3 e T4.