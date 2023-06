Composizione del sale rosa

Nel 2003, l'Ufficio di Stato Bavarese per la Salute e la Sicurezza Alimentare (Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) ha analizzato 15 campioni di sale rosa dell'Himalaya venduti in Germania, rilevando (oltre al cloruro di sodio) almeno dieci minerali diversi. In totale, gli elementi del sale rosa dell'Himalaya sono 84.

La ripartizione chimica del sale rosa dell'Himalaya comprende: 95-96% di cloruro di sodio (valore medio, comunque non oltre il 98% o inferiore all'85%), 2-3% di polialite - K 2 Ca 2 Mg(SO 4 ) 4 ·2(H 2 O) - e piccole quantità di molti altri minerali. Il colore rosa o rossastro è dovuto all'ossido di ferro.

Uno studio intitolato "An Analysis of the Mineral Composition of Pink Salt Available in Australia" ha osservato la composizione di vari tipi di sale rosa.

Grazie a una scansione di spettrometria di massa nei solidi, è stata determinata la quantità di 25 nutrienti e minerali non nutritivi presenti nel sale rosa.

È stata osservata un'ampia variazione nel tipo e nella gamma di nutrienti e minerali non nutritivi tra vari i campioni di sale rosa.

Un campione di sale rosa conteneva un livello di piombo (>2 mg/kg) che superava il livello massimo nazionale di contaminanti stabilito da Food Standards Australia New Zealand.

Il sale rosa in scaglie, il sale rosa originario dell'Himalaya e il sale rosa di colore più scuro hanno mostrato livelli più elevati di minerali. Tra questi, tuttavia, il livello di iodio era non significativo.

Nonostante il sale rosa contenga nutrienti, sarebbero necessari >30 g al giorno (circa 6 cucchiaini da tè) per dare un contributo significativo al fabbisogno individuale, un livello che fornirebbe un eccesso di sodio e potenziali effetti dannosi per la salute.

Il rischio per la salute pubblica derivante da minerali non nutritivi potenzialmente dannosi non dovrebbe essere trascurato.

Il consumo di sale rosa non deve superare i valori nutritivi di riferimento per le linee guida di riferimento.