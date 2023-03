Riso soffiato: proprietà e usi

Metodi per Fare il Riso Soffiato Il così detto muri (o mouri) è una preparazione indiana a base di riso riscaldato in un forno assieme alla sabbia; questa lavorazione rende il riso meno deperibile. Il muri è una sorta di pop corn a base di riso, ovvero "pop-rice".

Infatti, il riso soffiato è formato dalla reazione dell'amido e dell'acqua surriscaldati all'interno del tegumento esterno. A differenza del popcorn, i semi di riso sono naturalmente privi dell'umidità necessaria, pertanto necessitano di una cottura al vapore. Il riso soffiato si può quindi ottenere riscaldando i chicchi (già cotti a vapore) in forno o in padella con poco olio; questa ricetta prende il nome di crisped rice.



Un altro sistema per soffiare il riso è la "pistola puffing", dove i semi vengono portati al livello di umidità idoneo e pressurizzati violentemente a circa 13-14 bar. Al rilascio della pressione, il gas interno tende a gonfiarsi improvvisamente dando luogo ad un riso soffiato piuttosto spugnoso. Il riso può essere soffiato a partire da una pasta da estrudere in piccole palline che vengono poi scaldate rapidamente. L'umidità, visibile in bollicine nell'impasto, si espande e gonfia il riso. Il riso soffiato contemporaneo viene prodotto soprattutto grazie ad un metodo inventato dall'americano Dr. Alexander P. Anderson. Egli, durante il tentativo di stabilire il contenuto d'acqua di un singolo granulo di amido, si è imbattuto casualmente nella soffiatura nel 1904. Introdusse poi la prima macchina soffiatrice alla "Fiera Mondiale a Saint Louis" (Missouri), dove con otto "pistole" soffiatrici fece cadere a pioggia il riso soffiato sulla folla. Un cartellone pubblicitario definva lo scenario come "L'ottava meraviglia del mondo". Una volta scoperto il principio, la tecnica e la tecnologia di Anderson vennero imbrigliate dalla "Kellogg's" e dalla "Quaker Oats", due aziende tutt'ora operative nel settore. Alla scoperta del riso soffiato seguì l'avvento gallette di riso.

Usi del Riso Soffiato Negli Stati Uniti, in Europa e quindi anche in Italia, il riso soffiato è un alimento che rientra soprattutto tra quelli per la prima colazione (con il latte), nelle gallette di riso (come sostituto del pane), in vari snack dolci e in alcune ricette per i dessert. Tuttavia, il riso soffiato è un alimento che affonda le proprie radici soprattutto nella zone indiana del continente asiatico, dove costituisce un'offerta nelle varie cerimonie. Vediamo alcuni utilizzi tipici dell'India e delle zone limitrofe. Bhel puri, uno snack (o chaat) molto popolare

Il mudhi, è un alimento basilare per la prima colazione degli abitanti di Odisha, che mediante le istituzioni hanno fatto domanda di riconoscimento per "Indicazione Geografica" (IG)

Merapakai bajji o Chilli Bajjis, ovvero peperoni fritti ripieni di riso soffiato

Murh, cioè il riso soffiato di accompagnamento a vari piatti a base di patate e cipolla fritte o pesce fritto o curry di montone.