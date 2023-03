Riso Parboiled: nutrizione e cucina

Circa il 50% della produzione mondiale di riso viene convogliata alla produzione di riso parboiled; infatti, questo trattamento è applicato in molti paesi del mondo come: India, Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Malesia, Nepal, Sri Lanka, Guinea, Sud Africa, Italia, Spagna, Nigeria, Thailandia, Svizzera, Stati Uniti e Francia.

Il riso parboiled - noto anche come riso convertito - è un prodotto alimentare ricavato dai semi eduli del cereale Oryza sativa. Non si tratta quindi di una varietà specifica di riso , bensì di un metodo di lavorazione che può essere applicato a diverse tipologie di riso.

Grazie a questo miglioramento nutrizionale, il riso parboiled è stato prodotto in Nord America fin dai primi anni del XX secolo. Nello stesso continente, il prodotto è disponibile con vari livelli di precottura ed esiste anche in versioni fortificate con certi minerali come, ad esempio, lo zinco e il ferro .

Caratteristiche Dietetiche

Il riso parboiled è un alimento che appartiene al III gruppo fondamentale degli alimenti.

Essendo disidratato, ha un apporto energetico piuttosto elevato. Le calorie sono fornite principalmente dai carboidrati, seguiti dalle proteine e infine dai lipidi (trascurabili). I glucidi paiono tendenzialmente complessi, i peptidi risultano a medio valore biologico e i pochi acidi grassi sono soprattutto insaturi.

Il colesterolo è assente e le fibre, tendenzialmente insolubili, non si mostrano troppo abbondanti.

Dal punto di vista salino, il riso parboiled si avvale di un buon contenuto di ferro e fosforo, ma non mancano discrete concentrazioni di microelementi. Per quel che concerne le vitamine, la più presente è l'idrosolubile B1 (tiamina).

Il riso parboiled non contiene glutine e lattosio, ragion per cui si presta alla dieta per le relative intolleranze. E' concesso nei regimi alimentari vegetariano e vegano, ma non in quello crudista.

La sua presenza nella dieta è da alternare agli altri cereali ma, nel complesso, il III gruppo fondamentale degli alimenti dovrebbe far parte del regime alimentare quotidiano. Le porzioni devono essere più contenute per i soggetti obesi, per quelli diabetici o iperglicemici e per chi soffre di ipertrigliceridemia.

La porzione media di riso parboiled è di circa 70-90g pesati a secco.

Per evidenziare al meglio le differenze chimiche tra il riso brillato comune ed il parboiled, di seguito esponiamo il dettaglio chimico di entrambi gli alimenti.

Com'è ben visibile dalla tabella sottostante, la differenza sostanziale tra il riso parboiled e quello brillato consiste nel profilo salino e vitaminico.

Potassio, ferro, calcio, fosforo, zinco, rame, selenio e vitamina B1 sono i nutrienti che abbondano più nel parboiled rispetto al riso brillato.