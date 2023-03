Riso Integrale: proprietà nutrizionali e uso in cucina

Esiste un metodo di consumo del riso "nutrizionalmente superiore" agli altri, ovvero la germogliazione prima della cottura.

Il riso integrale germogliato è stato inventato durante "l'Anno Internazionale del Riso" e, rispetto a quello amorfo, si avvale di un aumento significativo delle concentrazioni di amminoacidi e GABA (acido gamma ammino butirrico); per questa ragione, il riso integrale germogliato (GBR) è anche detto riso GABA.

Il GABA è un amminoacido non essenziale prodotto a partire dall'arginina, che nell'organismo ricopre il ruolo di neurotrasmettitore inibitorio e che viene frequentemente impiegato per uso topico in certi prodotti antirughe (per maggiori informazioni consultate l'articolo: Acido Gamma Ammino Butirrico).

Il riso GABA si ottiene ammollando i semi integrali per circa 20 ore in acqua a 34°C prima della cottura. (ovviamente, il riso raffinato non può germogliare in quanto privo dell'embrione). L'ammollo in acqua stimola la germinazione attivata dai vari enzimi. Grazie all'azione bio-regolatrice di questi ultimi è quindi possibile godere di un profilo aminoacido (e, in teoria, vitaminico) più completo.