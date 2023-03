L'utilizzo di olio / burro nella ricetta del riso in bianco ne migliora la palatabilità ma può diventare un elemento sfavorente; a tal proposito, per evitare di mangiare il riso senza grassi ma completamente incollato, è sufficiente rispettare alcuni piccoli accorgimenti che elencheremo di seguito.

Alcuni reputano che il riso in bianco sia la ricetta più idonea all' alimentazione dei malati e, più in generale, delle persone che soffrono di disordini dell'apparato gastro intestinale.

Il riso in bianco non rappresenta una ricetta specifica, ma un aggettivo attribuibile a diverse preparazioni a base di riso accomunate dall'assenza di condimenti o ingredienti di colore differente rispetto al riso brillato. Il riso in bianco può essere preparato in molti modi: risotto , riso bollito, riso gohan, riso cotto nel latte, riso pilaf e/o cotto in forno ecc.

Per la preparazione del riso in bianco è possibile scegliere la più gradita fra le moltissime tipologie di riso: vialone, carnaroli, arborio, venere , baldo, ribe, selvaggio, red, thai, basmati , colloso ecc.

Al termine della cottura, va scolato e mangiato, o fatto raffreddare (fase molto importante). Infatti, se lasciato a temperatura ambiente, il riso bollito presenta due inconvenienti: scuoce e si incolla. Per ovviare ad un simile effetto indesiderato, è possibile procedere in due modi differenti:

Non prevede l'impiego di varietà specifiche; tuttavia, meglio ricordare che il riso integrale ha dei tempi di cottura molto elevati. Il riso bollito si prepara tuffando il riso nell'acqua bollente (eventualmente salata), per il tempo necessario alla cottura completa (dettaglio indicato sulla confezione).

Questa versione asiatica del riso in bianco è utilizzata per preparare il sushi e, come sostituto del pane occidentale, accompagna varie preparazioni.

Molto utilizzato per il sushi , è un metodo di cottura tipico giapponese. Gli ingredienti per il riso gohan sono: acqua, aceto di riso , zucchero , sale e alga.

Riso Pilaf e/o Cotto in Forno

Questa curiosa tecnica di cottura, poco utilizzata in Italia, può essere molto utile per risparmiare spazio tra i fornelli o per sfruttare appieno l'utilizzo del forno già impegnato per altre ricette (dato che, come sappiamo, è un elettrodomestico dai consumi a dir poco significativi).

Il riso cotto in forno prende spunto dal cosiddetto "riso pilaf"; quest'ultimo (verosimilmente di origine indiana o turca) è il risultato di una cottura mista.

In una casseruola, si tosta il riso con burro, cipolla, cannella e chiodi di garofano. Poi, all'interno della stessa, va aggiunto del brodo o acqua bollente (proporzione brodo/riso 2,6:1). Si copre e procede con la cottura in forno (180-200°C) per 20' senza mescolare.

Il riso cotto in forno, invece, è ancora più semplice e sbrigativo. Per un risultato ottimale, è consigliabile utilizzare il riso parboiled; in questo modo è possibile evitare la tostatura.

E' quindi sufficiente collocare il riso ed il brodo in una casseruola o in una teglia da forno a bordi alti, coprire sigillando meglio possibile e cuocere in forno alla temperatura e per il tempo sopra indicati.

Il riso pilaf e/o in forno, come il gohan, è un riso in bianco che funge perfettamente da accompagnamento per molte preparazioni (carne e pesce stufato, fritti ecc). La peculiarità del riso pilaf è che, nonostante non vada mai mescolato, al termine della cottura dovrebbe comunque risultare perfettamente sgranato.