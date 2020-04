Cos'è il riso converted? Il converted (convertito) è un riso “naturalmente arricchito”, grazie a una tecnica di lavorazione industriale.

Converted viene anche usato come sinonimo di parboiled; altri tendono a differenziare le due diciture, poiché il più recente converted è lavorato in maniera tecnologicamente più avanzata. In realtà, il principio fisico di trasformazione è esattamente lo stesso che, negli anni, è stato logicamente sviluppato e integrato.

Nota: “naturalmente arricchito” significa che, a differenza di altri prodotti - a cui vengono aggiunti artificialmente minerali e vitamine - quello converted sfrutta gli elementi nutritivi normalmente presenti in altre parti della cariosside che verrebbero esclusi con la brillatura.

Lavorazione In cosa consiste il parboiling del riso converted? Il sistema parboiling conferisce al riso specifiche proprietà di natura chimica e fisica. Riassumiamo brevemente le fasi del metodo: Ammollo in acqua calda dei chicchi interi (NON sbramati)

Cottura a vapore

Asciugatura ed essiccazione

Rimozione degli strati esterni fibrosi (può cambiare a seconda del tipo di riso che si vuole ottenere, raffinato o parzialmente integrale). Nota: il primo sistema parboiling è nato circa un secolo fa e da allora gli sono state applicate numerose modifiche, come, ad esempio, l'utilizzo di sottovuoto, il cambiamento delle temperature e del tempo di cottura ecc.

Caratteristiche Proprietà chimiche e fisiche del riso converted Le proprietà del riso converted potrebbero essere così suddivise: Caratteristiche chimiche, che riguardano soprattutto:

Maggior concentrazione delle vitamine (soprattutto idrosolubili del gruppo B) e dei sali minerali , che penetrano dagli strati esterni all'interno (dal pericarpo all'endocarpo).

Cambiamento della struttura dell'amido, con aumento dei carboidrati non digeribili ( amido resistente ) dotati di funzione prebiotica e capaci di ridurre l'indice glicemico dell'alimento.

) dotati di funzione prebiotica e capaci di ridurre l'indice glicemico dell'alimento. Caratteristiche fisiche: come conseguenza dell'alterazione strutturale dell'amido, il riso converted reagisce diversamente alla cottura, riducendo l'uscita dei carboidrati e resistendo meglio al trattamento termico. Aspetto del riso converted Abbiamo già detto che, come conseguenza del processo converted, l'amido dei chicchi viene modificato sensibilmente. Oltre a incidere sulle proprietà del riso, questo cambiamento ne altera l'aspetto. Alla vista, i semi non risultano più bianchi e opachi, bensì giallognoli e traslucidi.

Pregi e Difetti Pregi del riso converted A differenza della brillatura, che rende il riso meno nutriente, il processo di lavorazione converted migliora notevolmente il profilo chimico del cereale.

Poi, oltre al vantaggio nutrizionale, il riso convertito possiede degli altri vantaggi come: Maggior facilità di lavorazione (nella rimozione dei rivestimenti fibrosi)

Maggior resistenza fisica (i chicchi sono più elastici e meno fragili)

Maggior conservabilità

Maggior rapidità di cottura, resistenza allo sfaldamento e ritenzione d'amido. Il riso converted si predispone maggiormente alla bollitura e al raffreddamento, impiegati per produrre le insalate di riso. Difetti del riso converted I pregi del riso converted possono anche rappresentare dei veri e propri difetti. In particolare, stiamo parlando delle caratteristiche: Maggior ritenzione d'amido in cottura

Maggior resistenza allo sfaldamento. Se per alcune ricette (come le insalate di riso) queste caratteristiche sono auspicabili, per i risotti costituiscono un vero e proprio difetto. Per queste ricette un rilascio di amido in cottura è infatti essenziale; senza questo processo i chicchi del risotto risultano slavati, come fossero in brodo, oppure troppo asciutti. Inoltre, la forte resistenza allo sfaldamento attribuisce al riso converted una consistenza cartilaginea e tenace, del tutto inadatta alle caratteristiche di un buon risotto, che deve invece essere caratterizzato dalla giusta morbidezza.