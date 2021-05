Riso Bianco e Riso Integrale: Qual è Meglio

Introduzione

Il riso è un cereale versatile, tra i più consumati in tutto il mondo. Serve come alimento base per molte popolazioni, specialmente quelle che vivono in Asia, dove è il cibo portante del regime alimentare. I chicchi di riso possono essere di diversi colori, forme e dimensioni, ma i più popolari sono il riso bianco e quello integrale. Il riso bianco è il tipo più comunemente consumato, ma il riso integrale è ampiamente riconosciuto come un'opzione più salutare.