Ripartizione dei macronutrienti energetici

La ripartizione in nutrienti è una procedura indispensabile per l'accuratezza della dieta; il suo scopo è di stabilire il giusto bilanciamento nutrizionale delle macro-molecole: proteine, lipidi e carboidrati. Ovviamente, questi tre principi nutritivi possiedono caratteristiche ben differenti tra loro, pertanto, il calcolo della ripartizione nutrizionale deve tenere in considerazione:

Le raccomandazioni per un'alimentazione corretta e bilanciata;

Il fabbisogno nutrizionale specifico e soggettivo in relazione all'attività fisica;

Eventuale presenza di patologie dismetaboliche.

Un regime alimentare corretto, per un soggetto adulto non atleta e sano, vanta le seguenti percentuali energetiche:

Con una simile "base di partenza", il professionista dell'alimentazione è in grado di plasmare la ripartizione nutrizionale sulla base del fabbisogno specifico nonché soggettivo; nel caso in cui il livello di attività fisica sia molto elevato e si caratterizzi per la pratica di sport intenso e frequente, è possibile (nonché auspicabile!) gestire le percentuali ed i grammi dei macronutrienti nella maniera più congeniale.

L'altro aspetto fondamentale di cui sarebbe opportuno tenere in considerazione è l'eventuale presenza di patologie metaboliche, di insufficienza d'organo (reni, fegato), di patologie funzionali o infiammatorie (stomaco, intestino).

Ciò significa che, ad esempio, trattando un soggetto diabetico tipo 2, potrebbe essere utile controllare che la percentuale di carboidrati si attesti nel range di normalità e, magari, nel punto più basso - anche se sappiamo perfettamente che ciò che incide maggiormente sul controllo del glucosio nel sangue non è la percentuale di carboidrati nella dieta, bensì la sensibilità insulinica, a sua volta stabilita dalla composizione corporea e dal livello di attività fisica .

lo stesso si potrebbe applicare in merito ai grassi saturi e idrogenati in riferimento ad un soggetto ipercolesterolemico, o per le proteine in alcuni casi di insufficienza renale, mono-rene o problemi consistenti al fegato.