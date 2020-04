Ricette senza Lievito: quali sono e di cosa hai bisogno Il lievito è uno degli ingredienti più utilizzati in ambito culinario. Serve per preparare i dolci, ovviamente, ma è anche molto utilizzato per i processi di panificazione. Tuttavia, non sempre il lievito è disponibile, proprio perché è il classico ingrediente a cui tutti ricorrono quando si ha tempo libero da impiegare a casa e ci si vuole cimentare in ricette che richiedono più tempo o più attenzione. Cosa fare se non lo troviamo? Per fortuna esistono tantissime preparazioni che non richiedono l'impiego del lievito, varianti, rispetto alla ricetta originale, che consentono di cucinare pizza, pane, biscotti senza lievito o con un lievito istantaneo che si può fare in casa con pochissimi ingredienti. Ecco tutto quello che vi serve e le ricette!