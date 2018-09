Il relish è un condimento tipicamente a base di verdure , frutti e/o erbe tritate, cotti e fermentati in salamoia ; viene usato, nelle sue molte varianti, soprattutto per enfatizzare le caratteristiche gustative di certi alimenti .

In Nord America, la parola "relish" è usata spesso per descrivere un trito finissimo di cetrioli sottaceto – pikle – aneto, oppure altre varianti dal gusto dolce – anche piccante. I relish sono condimenti abbastanza popolari, soprattutto negli Stati Uniti, ed il gusto "acetoso" che conferiscono rappresenta un elemento importantissimo per molte interpretazioni americane della salsa tartara.

Il relish non è inquadrato nei VII gruppi fondamentali degli alimenti. Pur trattandosi di un condimento, va considerato come una vera e propria ricetta, in particolare come una salsa. Bisogna comunque sottolineare che, nella sua versione più diffusa, l'ingrediente principale del relish è costituito dai cetriolini sott'aceto. Questo gli denota uno scarso apporto calorico e una discreta applicazione anche nelle diete più restrittive contro l'obesità. L'apporto di fibre è discreto, mentre il profilo vitaminico e minerale non risultano eccelsi. La sua pertinenza nelle terapie per la nutrizione clinica varia in base al caso. Approfondiremo meglio le sue caratteristiche nutrizionali e la pertinenza dietetica nei due paragrafi che seguiranno.