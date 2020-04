Giusto Rapporto tra Omega 6 e Omega 3

Con questa premessa, saremmo portati a credere che più acidi grassi essenziali si mangiano e meglio è; ciò è vero solo in parte! Prima di tutto, gli acidi grassi polinsaturi sono molto sensibili all'ossidazione e alla perossidazione. Mangiandone troppi, oltre a incrementare la porzione di grassi energetici , si corre il rischio di favorire lo stress ossidativo dell'organismo (che molti tentano di compensare aumentando l'assunzione di vitamina E ) . D'altro canto, questa evenienza è collegata prevalentemente all'abuso irragionevole di specifici integratori alimentari , privi di un'adeguata protezione antiossidante o di scarsa qualità ( irranciditi ). Inoltre, certi omega 6 sono implicati nella sintesi di eicosanoidi che promuovono la flogosi; ciò significa che se assunti in eccesso potrebbero favorire l'infiammazione sistemica.

Il rapporto fra gli acidi grassi essenziali è un fattore molto importante. Anche se viene spesso sottovalutato, tale rapporto rappresenta un criterio di equilibrio nutrizionale a dir poco fondamentale. Non bisogna dimenticare che tutti i nutrienti esercitano un impatto metabolico sull'organismo; anche i lipidi non fanno eccezione, anzi, gli acidi grassi sono tra le molecole più operose in tal senso.

Giusto Rapporto: Perché?

La risposta a questa domanda è complessa e molto articolata. In sintesi, il giusto rapporto tra omega 6 ed omega 3:

Favorisce l'omeostasi della lipemia

Migliora la regolazione della pressione arteriosa

GARANTISCE l'equilibrio degli EICOSANOIDI endogeni.

Eicosanoidi Infiammatori e Antinfiammatori

Gli omega 3 sono precursori degli eicosanoidi tipo PG1 e PG3, pertanto svolgono una funzione antiaggregante, vasoprotettiva e anti trombotica; al contrario, certi omega 6 sono anche precursori degli eicosanoidi PG2 proinfiammatori e protrombotici.

In parole povere, gli eicosanoidi PG2 (quelli potenzialmente in eccesso perché derivanti dagli omega 6) FAVORISCONO L'INNESCO dell'infiammazione, mentre gli eicosanoidi PG1 e PG3 (quelli verosimilmente in difetto perché derivanti dagli omega 3) FAVORISCONO LA REGRESSIONE della flogosi.

E' d'obbligo specificare che TUTTI gli eicosanoidi (PG1, PG2 e PG3) sono molecole essenziali al corretto funzionamento dell'organismo; tuttavia, la tendenza all'infiammazione CRONICA (potenzialmente aggravata dall'eccesso di taluni omega 6) rappresenta un importante fattore di rischio per le malattie autoimmuni (artrite reumatoide, retto-colite ulcerosa, morbo di Crohn, ecc.) e può aggravare alcune patologie dismetaboliche aumentando il rischio cardiovascolare.

In definitiva, mantenere il giusto rapporto tra omega 6 ed omega 3 garantisce l'equilibrio omeostatico degli eicosanoidi, facilitando la prevenzione dell'infiammazione cronica sistemica e riducendo il rischio di malattie autoimmuni ed cardio-vascolari.