Giusto rapporto tra omega 6 e omega 3

La risposta a questa domanda è complessa e molto articolata. In sintesi, il giusto rapporto tra omega 6 ed omega 3:

Gli omega 3 sono precursori degli eicosanoidi tipo PG1 e PG3, pertanto svolgono una funzione antiaggregante, vasoprotettiva e anti-trombotica; al contrario, certi omega 6 sono anche precursori degli eicosanoidi PG2 proinfiammatori e protrombotici.

In parole povere, gli eicosanoidi PG2 (quelli potenzialmente in eccesso perché derivanti dagli omega 6) FAVORISCONO L'INNESCO dell'infiammazione, mentre gli eicosanoidi PG1 e PG3 (quelli verosimilmente in difetto perché derivanti dagli omega 3) FAVORISCONO LA REGRESSIONE della flogosi.

E' d'obbligo specificare che TUTTI gli eicosanoidi (PG1, PG2 e PG3) sono molecole essenziali al corretto funzionamento dell'organismo; tuttavia, la tendenza all'infiammazione CRONICA (potenzialmente aggravata dall'eccesso di taluni omega 6) rappresenta un importante fattore di rischio per le malattie autoimmuni (artrite reumatoide, retto-colite ulcerosa, morbo di Crohn, ecc.) e può aggravare alcune patologie dismetaboliche aumentando il rischio cardiovascolare.

In definitiva, mantenere il giusto rapporto tra omega 6 ed omega 3 garantisce l'equilibrio omeostatico degli eicosanoidi, facilitando la prevenzione dell'infiammazione cronica sistemica e riducendo il rischio di malattie autoimmuni e cardio-vascolari.

Lo sapevi che...

Recenti studi effettuati in vivo suggeriscono che il rapporto tra gli acidi grassi essenziali NON gioca un ruolo così determinante come si era ipotizzato interpretando i risultati ottenuti in vitro.

Ciò significa che è prima di tutto necessario preoccuparsi di SOSTITUIRE i grassi saturi e quelli trans con ANALOGHE quantità di acidi insaturi.

Infatti, nell'ambito di una dieta a basso tenore di grassi saturi e trans, un apporto di omega 6 pari al 5-10% delle calorie totali (in particolare di acido linoleico) sembra svolgere un effetto protettivo nei confronti del rischio coronarico.

D'altro canto gli esperimenti effettuati sull'impatto dei vari acidi grassi possono condurre a risultati non solo diversi ma addirittura opposti.

Un approfondimento recente ha mostrato una correlazione inversa tra gli omega 6 e l'infiammazione, evidenziando una prevalenza dell'attività antiinfiammatoria in vivo, cioè l'esatto contrario di quanto sospettato osservando i risultati in vitro.

La spiegazione potrebbe risiedere nella tipologia di omega 6 utilizzata o in altre variabili metaboliche ancora poco conosciute.