Da dove viene l'albero di rambutan?

Originaria dell'Asia Sud-Orientale Tropicale, la pianta di rambutan è normalmente coltivata in vari paesi di questa regione. Da lì si è diffusa ad altre zone dell'Asia, in Africa, in Oceania e in America Centrale. La più ampia varietà di cultivar, selvatiche e coltivate, si trova in Indonesia ed in Malesia.

Tra il XIII e il XV secolo, i commercianti arabi – che giocarono un ruolo importante nella rete commerciale dell'Oceano Indiano – introdussero il rambutan a Zanzibar e a Pemba, in Africa Orientale. Sono state sviluppate alcune piantagioni anche in diverse parti dell'India. Nel XIX secolo gli olandesi introdussero i rambutan dalla loro colonia nel Sud-Est Asiatico al Suriname, in Sud America. Successivamente, la pianta venne esportata anche nelle Americhe Tropicali, nelle pianure costiere di Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Trinidad e Cuba.

Nel 1906 vi fu un tentativo di introduzione del rambutan negli Stati Uniti Sud-Orientali, per mezzo di semi importati da Java, ma l'operazione fallì in tutte le zone interessate tranne che a Porto Rico. Nel 1912, il rambutan fu introdotto dall'Indonesia alle Filippine. Seguirono ulteriori immissioni in vari paesi, dall'Indonesia nel 1920 e dalla Malesia nel 1930, ma fino agli anni '50 la distribuzione dell'albero di rambutan si poteva considerare limitata.

Cenni sull'impollinazione dell'albero di rambutan

I profumatissimi fiori di rambutan sono molto ambiti dagli insetti, specialmente dalle api. Mosche (Ditteri), api (Hymenoptera) e formiche (Solenopsis) sono i principali impollinatori. Tra i Ditteri abbondano i Lucilia e tra gli Imenotteri le api mellifere (Apis dorsata e A. cerana) e il Genere Trigona. Le colonie di A. cerana che si nutrono di fiori di rambutan producono grandi quantità di miele. Le api che cercano il nettare si posano abitualmente sullo stigma dei fiori maschili e raccolgono quantità significative di polline; poco polline è stato visto sulle api che attingono ai fiori femminili. Sebbene i fiori maschili sboccino alle 06:00, l'azione della A. cerana è più intenso tra le 07:00 e le 11:00, diminuendo in seguito. In Tailandia, A. cerana è la specie prediletta per l'impollinazione dei rambutan su piccola scala.

Coltivazione degli alberi

Il rambutan è adatto ai climi tropicali, intorno ai 22-30 °C, ed è sensibile a temperature inferiori ai 10 °C. Viene coltivato entro i 12-15 ° dall'equatore. L'albero cresce bene ad altitudini fino a 500 m sopra il livello del mare, si adatta meglio a terreni profondi, argillosi o ricchi di materia organica, e prospera su terreni collinari in quanto richiede un buon drenaggio. Il rambutan è propagato per innesto, propaggine e germogliamento; quest'ultimo è il meno diffuso, in quanto gli alberi cresciuti dai semi producono spesso frutti più acidi. Gli alberi possono fruttificare già dopo 2-3 anni, con una produzione ottimale dopo 8-10 anni. Quelli cresciuti dai semi iniziano dopo cinque o sei anni.

In alcune zone, gli alberi di rambutan possono fruttificare due volte l'anno, una in autunno inoltrato e all'inizio dell'inverno, l'altra – più corta – in tarda primavera e all'inizio dell'estate. Altre aree, come il Costa Rica, hanno una singola stagione di fruttificazione, con stimolazione della fioritura in aprile – stagione delle piogge – e maturazione in agosto e settembre. I frutti devono maturare sull'albero e vengono raccolti in un periodo di quattro-sette settimane. I frutti freschi sono delicati alla contusione ed hanno una conservazione limitata. Un albero medio può produrre 5000-6000 o più frutti – 60-70 kg per albero. I raccolti iniziano con 1,2 tonnellate per ettaro nei frutteti giovani e possono raggiungere le 20 tonnellate per ettaro in quelli maturi. Nel 1997, alle Hawaii, 24 su 38 ettari coltivati hanno prodotto 120 tonnellate di frutta. Le rese potrebbero essere aumentate migliorando la gestione dei frutteti, compresa l'impollinazione, e piantando cultivar compatte ad alto rendimento.

La maggior parte delle cultivar commerciali sono ermafrodite; quelle che producono solo fiori funzionalmente femminili richiedono la presenza di alberi maschili. Gli alberi maschi si trovano raramente, in quanto la selezione vegetativa ha favorito cloni ermafroditi che producono un'alta percentuale di fiori funzionalmente femminili e un numero molto inferiore di fiori che producono polline. Le piante maschili producono oltre 3000 fiori bianco-verdastri e quelle ermafrodite solo 500 – color giallo-verdastro. La concentrazione di zucchero nel nettare varia tra il 18-47% ed è simile tra i tipi di fiori. Il Rambutan è un'importante fonte di nettare per le api in Malesia.

Durante il picco di fioritura, ogni giorno si possono aprire fino a 100 fiori ogni pannocchia femminile. La trasformazione in frutto può avvicinarsi al 25%, ma l'alto livello di aborto contribuisce ad un livello di produzione molto più basso – dall'1 al 3%. Il frutto matura 15-18 settimane dopo la fioritura.

Cultivar di rambutan

Sono state sviluppate oltre 200 cultivar da cloni selezionati disponibili in tutta l'Asia tropicale. La maggior parte viene selezionata per una crescita compatta, facilitando la raccolta.

In Indonesia sono state identificate 22 cultivar di rambutan delle quali le principali sono cinque: Binjai, Lebak Bulus, Rapiah, Cimacan e Sinyonya. In Malesia, le varietà commerciali sono: Chooi Ang, Peng Thing Bee, Ya Tow, Azimat e Ayer Mas.

Il frutto del Maharlika Rambutan ha la caratteristica di lasciar separare facilmente il seme e l'arillo.

Paesi produttori

Il rambutan ha una produzione fruttifera abbastanza importante in tutto il sud-est asiatico tropicale, soprattutto in Indonesia, Malesia e Thailandia; le coltivazioni sono diffuse soprattutto in piccoli frutteti. I frutti di rambutan, tra i più popolari delle zone originarie, oggi vengono ampiamente coltivati nei tropici, tra cui l'Africa, le isole dei Caraibi, Costa Rica, Honduras, Panama, India, Filippine e Sri Lanka. In Ecuador sull'isola di Porto Rico è noto come Achotillo.

Nel 2005 la Tailandia è stato il più grande produttore di rambutan al mondo, con 588.000 tonnellate annue (55,5%), seguita dall'Indonesia con 320.000 tonnellate (30,2%) e dalla Malesia con 126.300 tonnellate (11,9%); i tre paesi rappresentano complessivamente il 97% dell'offerta mondiale di rambutan. In Tailandia, nella provincia di Surat Thani si trova il più importante centro di coltivazione di rambutan. In Indonesia, il centro di produzione si trova nella parte occidentale, che comprende Giava, Sumatra e Kalimantan. A Giava, è collocato nei villaggi della Grande Giakarta e ad occidente. La produzione è in aumento in Australia e, nel 1997, è stato uno dei tre principali frutti tropicali prodotti nelle Hawaii.

I frutti vengono solitamente venduti freschi e vengono usati per preparare confetture e gelatine o in scatola. Gli alberi hanno anche un particolare ruolo ornamentale-paesaggistico.

In India, questi frutti vengono prevalentemente importati dalla Tailandia e coltivati soprattutto nel distretto di Pathanamthitta, nello stato meridionale del Kerala.