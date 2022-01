Il radicchio rosso fa bene alla salute e contrasta l’invecchiamento

Il radicchio rosso è una verdura tipica del periodo autunnale e invernale ma è facilmente reperibile tutto l'anno. Oltre ad essere ottimo da gustare e a prestarsi ad essere cucinato in diversi modi, è estremamente benefico per la salute, grazie alle sue molteplici proprietà nutrizionali.

Caratteristiche e composizione del radicchio rosso Il radicchio fa parte del gruppo delle cicorie e al suo interno comprende diverse varietà, alcune naturali altre frutto di ibridazioni indotte dagli orticoltori nel corso degli anni. Tuttavia, quello più comune e usato maggiormente in cucina è il radicchio rosso. Una porzione di radicchio rosso fresco da 80 grammi contiene: 75.2 grammi di acqua;

15 grammi di proteine;

o,1 grammi di lipidi;

1,3 grammi di carboidrati disponibili;

1,3 grammi di zuccheri solubili;

2,4 grammi di fibre;

8 grammi di sodio;

192 microgrammi di potassio;

29 microgrammi di calcio;

24 microgrammi di fosforo;

0,2 microgrammi di ferro;

0,06 microgrammi di tiamina;

0,04 microgrammi di riboflavina;

0,24 microgrammi di niacina;

8 microgrammi di vitamina C.

Tutte le varietà di radicchio rosso Il radicchio rosso esiste in natura con foglie in forme e colori diversi, variabili dal rosso intenso al rosso carminio e con nervatura centrale bianca ben sviluppata o più leggera. A seconda della conformazione si divide in queste tipologie. Radicchio rosso precoce di Treviso Igp Il radicchio rosso per eccellenza è questo e si riconosce per la sua forma stretta e lunga e le foglie che, se pur originariamente verdi, in autunno diventano rosse. Dopo la raccolta i mazzi vengono messi in vasche piene di acqua corrente di risorgiva e dopo circa quindici giorni e la nascita di nuovi germogli, sono sottoposti a toelettatura, lavaggio e confezionamento, per poi essere messe sul mercato. Radicchio tardivo di Treviso Igp Varietà altrettanto pregiata, ha foglie separate più lunghe e un gusto meno amaro rispetto al radicchio precoce che lo rende ideale per il pinzimonio o la preparazione ai ferri, alla piastra o stufato. È chiamato tardivo perché mentre il precoce è il primo della stagione, questo si trova più facilmente in commercio nei mesi invernali. Radicchio variegato di Castelfranco Igp Dal punto di vista organolettico e nutrizionale è considerato il radicchio migliore perché molto ricco di calcio, ferro, fosforo, magnesio e caratterizzato da un'alta percentuale di vitamine A, B2, C e PP. Si distingue dagli altri per le foglie di un colore diverso, bianco crema e per il sapore fresco e delicato che dal dolce passa gradatamente all'amarognolo. È adatto per essere mangiato sia crudo in insalata sia ai ferri.