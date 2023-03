Quinoa e Riso: qual è il più salutare?

Il riso è il cereale più consumato del mondo. Per secoli, è stato anche l'unico cereale di cui diverse popolazioni potevano cibarsi. Oggi, il ventaglio di possibilità si è decisamente ampliato. Un esempio di alternativa sana al riso , e al riso integrale , che ha preso il posto del cereale in moltissime ricette e preparazioni, è la quinoa . Entrambi i cereali hanno benefici per la salute, anche se proprietà diverse.

Quinoa: benefici

Si potrebbe sostenere che confrontare la quinoa con il riso non sia del tutto corretto. La quinoa, infatti, non è in realtà un cereale. È il seme di una pianta erbacea annuale della famiglia delle Chenopodiaceae e un parente di barbabietole e spinaci. Dalla macinazione dei semi di quinoa si ottiene una farina contenente prevalentemente amido, il che consente a questa pianta di essere classificata merceologicamente a pieno titolo come cereale nonostante non appartenga alla famiglia botanica delle graminacee. La quinoa è nota come pseudocereale perché viene consumata proprio come un cereale e ha un profilo nutrizionale simile.

Ricca di sostanze nutritive, ha notevoli benefici per la salute. È una proteina completa: una tazza cotta di quinoa ha 8 grammi di proteine. La quinoa è una delle poche fonti vegetali di proteine ​​complete. Ciò significa che contiene tutti e nove gli amminoacidi essenziali di cui il corpo ha bisogno, tuttavia è più ricca di calorie rispetto ad altre fonti di proteine.

È senza glutine. La quinoa è naturalmente priva di glutine. È fondamentale, però, nel momento dell'acquisto presso la grande distribuzione, fare attenzione alle etichette, in quanto il prodotto di alcune marche può subire una contaminazione incrociata con altri cereali come il grano, durante la lavorazione. In caso di celiachia o sensibilità al glutine, utilizzare solo marchi certificati senza glutine.

È ricca di fibre. Una tazza di quinoa contiene 5 grammi di fibra alimentare, più del riso bianco o integrale. La fibra aiuta a prevenire la stitichezza, a controllare i livelli di zucchero nel sangue e a ridurre il colesterolo. La fibra contribuisce anche al senso di sazietà prolungato, favorendo il controllo del peso.

È ricca di minerali. La quinoa è un'ottima fonte di: ferro, magnesio, fosforo, manganese, zinco. Contiene anche calcio, potassio e selenio.

Potrebbe essere un bene per l'intestino. La quinoa può aiutare a proteggere il tratto gastrointestinale. I polisaccaridi nella parete cellulare della quinoa hanno mostrato attività gastroprotettiva contro le lesioni gastriche acute.