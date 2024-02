Cos’è la fame

La fame è un meccanismo biologico progettato per mantenere in vita l'organismo. Come l'indicatore del carburante di un'auto segnala che è il momento di fare rifornimento prima che questa smetta di funzionare, allo stesso modo la fame segnala quando i nutrimenti nel corpo iniziano a scarseggiare.

Si tratta di un processo complesso, regolato dal cervello e da una serie di ormoni come la grelina, nota anche come "ormone della fame", che manda segnali all'ipotalamo.

I sintomi della fame possono variare da persona a persona e possono includere stomaco che brontola, intontimento, difficoltà a concentrarsi, mal di testa e mal di stomaco.

Il brontolio dello stomaco, in particolare, è causato da un ormone chiamato motilina, che avvia le contrazioni nel sistema digestivo per spazzare via gli ultimi pezzetti di cibo non digerito dal tratto gastrointestinale.