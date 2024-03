Quanto grassi mangiare al giorno

Introduzione

I grassi costituiscono il gruppo nutrizionale che gode della fama peggiore ed è maggiormente bersagliato. In realtà, non sono assolutamente "nemici" del benessere come si crede comunemente: anzi, entro certi limiti svolgono funzioni essenziali per l'organismo e rappresentano uno dei tre macronutrienti irrinunciabili, insieme a proteine e carboidrati. Il problema sta proprio nella quantità: non bisogna esagerare, altrimenti da alleati si trasformano in "nemici" per la salute. Quindi, per non correre rischi occorre sapere quanti grassi mangiare ogni giorno.

