Quanto è pericoloso mangiare cibi su ci si sono posati insetti?

Introduzione

Una situazione che, almeno una volta nella vita, è capitata a tutti: un insetto, come mosche, moscerini, api, raggiunge il cibo che stiamo per consumare. Questo comporta effettivamente dei rischi per la salute? Nella maggior parte dei casi, una mosca che si posa temporaneamente sul piatto non sarà causa di infezioni o trasmissione di virus e batteri. Tuttavia, se un insetto resta un po' troppo a lungo a contatto con gli alimenti, c'è una maggiore possibilità che trasmetta agenti patogeni potenzialmente dannosi. In questo caso, buttare via il cibo potrebbe essere la strada da percorrere.