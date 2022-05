Quanto durano spezie ed erbe e come conservarle

Essendo secche spesso si fa l'errore di credere che la loro durata sia illimitata ma non è sempre così e ogni tipologia ha regole precise da seguire per evitarne il deperimento.

Le spezie macinate o in polvere tendono invece a durare più a lungo delle erbe essiccate. In genere si parla di 2 o 3 anni ma il tempo si estende ulteriormente in caso siano poco lavorate. Le più comuni spezie macinate o in polvere sono zenzero , polvere d' aglio , cannella , peperoncino in polvere, curcuma macinata, cardamomo macinato, paprika , scaglie di peperoncino tritato, miscele multiple.

Quando si determina la loro durata le variabili da tenere in considerazione sono principalmente la tipologia e la lavorazione che hanno subito per essere pronte all'utilizzo.

Comunemente quando si parla di erbe e spezie si intendono sostanze vegetali aromatiche in forma intera, spezzata o macinata provenienti da radici, cortecce o steli essiccati di una pianta, la cui funzione primaria in cucina è quella di condire le pietanze.

Molte spezie acquistate nei negozi riportano sulla confezione la data di scadenza, che indica il periodo di tempo durante il quale indicativamente mantengono il sapore e la qualità. Questo però difficilmente avviene in caso di merce comprata sfusa o nei mercatini. In quel caso, se mentre ci si appresta ad usarle non si è sicuri della loro bontà è consigliabile annusarle o strofinarle e se il profumo è debole e il sapore è poco brillante , probabilmente si tratta un buon momento per sostituirli.

Le erbe e le spezie essiccate non scadono nel senso tradizionale e difficilmente consumarle dopo il periodo consigliato può portare a effetti negativi per la salute . Tuttavia, con il passare del tempo sapore e aroma tendono a diminuire .

Come conservare al meglio spezie ed erbe

Per fare in modo che spezie e erbe durino il più a lungo possibile esistono alcuni accorgimenti che si possono mettere in pratica.

Ridurre al minimo la loro esposizione all'aria, al calore, alla luce e all'umidità è la chiave principale per allungarne la vita e per questo, sebbene conservarle in contenitori trasparenti accanto al fornello possa essere comodo per un utilizzo veloce, con il tempo potrebbe rivelarsi una mossa controproducente.

Meglio quindi riporle in un ambiente fresco, asciutto e buio come una dispensa, un cassetto o un armadio posizionato lontano da fonti di calore.

Utile anche assicurarsi che erbe e spezie siano racchiuse in contenitori ermeticamente sigillati e non porosi. Quelli in vetro non trasparente o ceramica sono la scelta migliore perché facili da pulire e ottimi scudi contro aria e umidità.

I contenitori in plastica, invece, nonostante siano una scelta popolare, non sono quella ottimale perché in genere non sono ermetici e possono assorbire i colori e gli odori di diverse spezie, rendendone più difficile il riutilizzo.

Ulteriori alternative praticabili sono rappresentate dai contenitori in acciaio inossidabile o latta poiché il metallo tiene al riparo spezie e erbe dal calore se poste non abbastanza lontano dal piano cottura.

Sebbene la refrigerazione non sia indispensabile, spezie rosse come la paprika e il pepe di Cayenna mantengono il loro pigmento più a lungo se tenute in frigorifero. Allo stesso modo, conservare in frigorifero i condimenti che contengono olio, come sesamo e semi di papavero, può impedire che diventino rancidi.

Inoltre, è bene tenere presente che l'umidità può degradare rapidamente il sapore e la consistenza delle spezie, causando potenzialmente la formazione di torte o muffe. Un modo per mantenere le spezie asciutte può essere quello di usare un cucchiaio per estrarle dal contenitore prima di aggiungerle al cibo caldo invece di cospargerle direttamente dai contenitori.