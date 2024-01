Quanti giorni durano in freezer frutta e verdura surgelate

Introduzione

Conservare nel freezer frutta e verdura che non si ha intenzione di mangiare nell'immediato è un ottimo modo per ritardare il deterioramento. In vista di un utilizzo futuro le basse temperature impediscono la crescita di batteri che intossicano il cibo rendendolo avariato.

Non importa da quanto tempo il cibo congelato è rimasto nel congelatore, è comunque sicuro da mangiare. Tuttalpiù perderà leggermente di sapore. Usare frutta e verdura congelata non è solo conveniente, ma è anche nutriente. Secondo uno studio del gennaio 2015 pubblicato sul ‌Journal of Agricultural and Food Chemistry‌, i prodotti surgelati possono contenere più sostanze nutritive rispetto ai prodotti freschi.