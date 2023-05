Quanto dura il pollo in freezer e come conservarlo

Il pollo cotto e crudo può essere conservato da pochi giorni fino a un anno, per consumarlo in tutta sicurezza. Il tempo di conservazione può variare a seconda che sia stato congelato o refrigerato, quindi che sia in frigorifero o nel congelatore. Pur essendo una carne bianca particolarmente apprezzata perché fonte di proteine , presenta un elevato rischio di contaminazione batterica. Ecco perché è importante prepararlo, conservarlo e cucinarlo correttamente.

Pollo: quanto tempo dura in frigorifero e nel freezer

Il pollo può essere conservato in frigorifero e in freezer, sia cotto che crudo, intero o a pezzi. Il pollo crudo può essere conservato in frigorifero per circa 1-2 giorni. Lo stesso vale per il tacchino crudo e altro pollame. Il pollo cotto, invece, può durare in frigorifero circa 3-4 giorni. Il metodo di conservazione è fondamentale per abbattere e contrastare la crescita batterica. Il pollo in frigorifero va teuto ad una temperatura mai inferiore ai 4 gradi, meglio se riposto nella parte bassa del frigorifero, sopra il cassetto degli ortaggi, a circa 2°C.

Inoltre, è meglio conservare il pollo crudo in un contenitore a tenuta ermetica per evitare che i suoi succhi fuoriescano e contaminino altri alimenti. Il pollo cotto deve essere refrigerato in un contenitore ermetico. Prima di riporlo in frigo, assicuratevi che la confezione di polistirolo, ossia la classica vaschetta acquistata al supermercato o il pacchetto della macelleria, siano ben sigillati, così da evitare la fuoriuscita di liquidi. È consigliabile comunque avvolgerlo nella pellicola anche se è già impacchettato, o riporlo in un sacchetto per i surgelati.

Nel congelatore. Il pollo può essere conservato anche in freezer a una temperatura di -18 gradi. Può essere congelato sia crudo che cotto, intero o a pezzi. I pezzi di pollo crudo possono essere conservati nel congelatore fino a 9 mesi, mentre un pollo intero può essere congelato fino a 1 anno. Il pollo cotto può essere conservato nel congelatore per 2-6 mesi.