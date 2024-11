Quanto resiste il pesce fresco in frigo? Il pesce fresco in frigo non resiste per tanto tempo e può diventare velocemente pericoloso se ingerito, e per questo deve essere consumato il prima possibile e conservato in modo scrupoloso. Altrimenti il rischio è che si deteriori rapidamente e, una volta ingerito, possa generare intossicazioni o altri problemi di salute.

Quanto dura il pesce fresco in frigo? Il luogo maggiormente deputato per conservare il pesce fresco, preservandone la freschezza e facendo in modo che sia sicuro da mangiare, è il frigorifero. La durata indicativa del pesce fresco, entro la quale dovrebbe essere consumato, varia da 24 a 48 ore. In questo lasso di tempo dovrebbe essere riposto in frigorifero, a una temperatura tra gli 0 e i 4°C. Se si vuole prolungare di qualche ora la durata del pesce fresco può essere utile avvolgerlo in una pellicola per alimenti o riporlo in un contenitore ermetico prima di posizionarlo in frigo. Superate le 48 ore non è detto che il pesce sia automaticamente da buttare ma il rischio di contaminazione aumenta, quindi è sempre meglio non rischiare. Una volta acquistato il pesce dovrebbe arrivare al frigo nel minor tempo possibile. Per essere ancora più sicuri che nulla vada storto nel tragitto tra negozio e casa una buona norma sarebbe quella di riporlo dentro le apposite borse termiche per evitare che si surriscaldi troppo, soprattutto in estate.

Come si capisce se il pesce si può ancora mangiare? Se nonostante tutte le accortezze non si è certi che il pesce conservato in frigo sia ancora idoneo al consumo, può essere utile osservare alcuni particolari, in grado di indicare se è stato ben conservato. Se annusandolo si percepisce un odore troppo forte o pungente potrebbe essere deteriorato. Anche il gusto non dovrebbe avere queste caratteristiche. Se al primo boccone ciò che si percepisce è un sapore anomalo o pungente meglio smettere di mangiare il pesce e buttarlo.