Quanto alcol si può bere al giorno

Il dibattiti sugli alcolici sono sempre attuali e il più delle volte conditi da accesi dibattiti tra chi crede che dovrebbero essere completamente banditi dalla routine delle persone e chi invece che come per quasi ogni aspetto della vita debba vigere la regola del buon senso e che senza esagerare possano essere consumati.

Rischi legati all’abuso di alcol

Anche se per la maggior parte delle persone bere alcolici è semplicemente un piacere e rappresenta un modo per trascorrere del tempo conviviale con i propri amici o la propria famiglia, magari al termine di una giornata o una settimana di lavoro particolarmente intensa, purtroppo non per tutti è così.

Soprattutto i giovanissimi di fronte a un abuso sono più a rischio di sviluppare problemi di salute, dipendenze, o rischiare la vita mettendosi alla guida ubriachi.

Anche prima di giungere a un livello di dipendenza conclamata però, i problemi per la salute derivanti da una eccessiva assunzione di alcolici sono diversi e comprendono quelli all'apparato digerente, al fegato, ai reni, l'affaticamento cardiaco, diabete, danni alla vista e indebolimento del sistema immunitario, fino alla maggior probabilità di sviluppare alcuni tipi di tumori.

Bere alcol tutti i giorni può anche portare all'aumento di peso. Non bisogna infatti dimenticare che ogni unità alcolica consumata apporta mediamente 70 kcal e che queste non sono equiparabili a quelle derivate dal cibo perché prive di qualsiasi contenuto nutritivo. Eccedere con l'alcol porta quindi spesso le persone ad ingrassare, in parte a causa delle calorie che proprio le bevande alcoliche hanno e in parte al fatto che non sopperiscono lo stimolo della fame ma, al contrario, spesso lo aumentano.

Per non correre il rischio di esagerare e mantenere il proprio organismo sano, quindi, è bene capire quale sia le quantità massima di alcol giornaliero che sarebbe meglio non superare.