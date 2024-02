Quanti grammi di proteine riesci ad assimilare davvero a ogni pasto?

Le proteine sono nutrienti essenziali per la salute e il corretto funzionamento dell'organismo e in particolare per la funzionalità muscolare . Per questo, è fondamentale introdurne un sufficiente quantitativo ogni giorno. Ma qual è la quota di proteine che si riesce realmente ad assimilare da ogni piatto ?

Tuttavia, se si pratica un' attività fisica , specialmente se si tratta di un'attività sportiva intensa, la quota proteica introdotta attraverso l' alimentazione deve essere maggiore. Infatti, uno sportivo ha la necessità anche di allenarsi e di sostenere una massa muscolare maggiore. In questo caso, si potrebbero assumere da 1,2-1,4 a oltre 2,2-2,4 g di proteine per kg di peso corporeo (anche se in merito ci sono parere discordanti).

Secondo i principi della dieta mediterranea , considerata uno dei regimi più salutari al mondo, le proteine dovrebbero rappresentare il 10-15% dell' energia totale assunta. In media, ogni giorno si dovrebbero introdurre 0,9g di proteine per kg di peso corporeo . Questo significa che una persona di 60 chilogrammi dovrebbe mangiare 54 grammi di proteine al giorno, mentre una di 80 chilogrammi dovrebbe salire a 72 grammi.

Come funziona il metabolismo delle proteine

Le proteine sono formate dall'unione di molecole più semplici chiamate amminoacidi o aminoacidi. Durante il processo digestivo, la maggior parte delle proteine viene ridotta in aminoacidi semplici e trasportata ai tessuti e organi che ne hanno bisogno e/o al fegato. Solo una piccola quota di proteine presenti negli alimenti non viene assorbita ed è eliminata come tale con le feci.

Solo nel neonato è possibile l'assorbimento di proteine intere, non digerite. Talvolta, possono rimanete piccoli peptidi non digeriti, formati da tre-quattro amminoacidi, che possono determinare l'insorgenza di allergie o intolleranze alimentari.

Dopo essere giunti nel fegato o nei tessuti, i singoli aminoacidi possono essere utilizzati per diverse funzioni, per esempio per produrre energia nel muscolo, per partecipare alla sintesi proteica di proteine corporee (contrattile, strutturale, di trasporto, e così via.), per partecipare alla neurotrasmissione eccetera.

Se presenti in eccesso, anche se in minima parte, gli amminoacidi vengono convertiti in acidi grassi e depositati.