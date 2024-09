Quanti aceti esistono e quali scegliere?

L'aceto è tutto uguale a livello di benefici? Esistono diversi tipi di aceto, come diversi sono gli ingredienti da cui si parte con la fermentazione per farlo, come frutta e cereali, su tutti uva, mele, riso. Alcuni sono più ricchi di composti che supportano la salute e sono associati a più benefici rispetto ad altri.

Quali sono le proprietà dell'aceto di vino rosso? Abbassa la glicemia

Riduce i livelli di glucosio e insulina a digiuno

Contiene antiossidanti polifenolici in grado di ridurre l'infiammazione

Il triptofano, precursore del neurotrasmettitore serotonina regola l'umore L'aceto di vino rosso è prodotto fermentando il vino rosso in modo che l'alcol si trasformi in acido acetico. Ciò si traduce in un aceto aspro e pungente con un bel colore rosso rosato. L'aceto di vino rosso è privo di calorie. Può essere aggiunto a condimenti per insalata e marinate.

Perchè l'aceto balsamico fa bene? Migliora la regolazione della glicemia dopo pasti ricchi di carboidrati

Riduce l'attività dell'amilasi pancreatica

Contiene composti fenolici come eugenolo, 4-etilguaiacolo, che hanno potenti proprietà protettive cellulari

Contiene anche minerali, come ferro, calcio e potassio. L'aceto balsamico, il più noto viene prodotto a Modena, è tradizionalmente prodotto da succo d'uva appena spremuto concentrato su un fuoco aperto. Questo succo viene poi fermentato due volte prima di essere invecchiato in una serie di cinque botti di legno, ciascuna realizzata con un tipo di legno diverso, per almeno 12 anni. L'aceto balsamico prodotto tradizionalmente ha una consistenza sciropposa, più densa rispetto ad altri aceti. Ha un sapore complesso, dolce e aspro ed è comunemente usato come condimento e aggiunto a ricette come piatti di carne e pasta. A differenza di altri aceti, l'aceto balsamico contiene calorie e carboidrati. Un cucchiaio fornisce 50 calorie e 12,5 grammi (g) di carboidrati.

Quali sono le proprietà dell'aceto di riso? Contiene antiossidanti, tra cui polifenoli, che possono supportare la salute proteggendo dai danni cellulari.

Regola i livelli di zucchero e di lipidi nel sangue L'aceto di riso è un tipo di aceto derivato dai chicchi di cereali. Può essere prodotto fermentando il riso bianco o integrale in acqua finché gli zuccheri nel riso non si trasformano in alcol. L'alcol viene quindi convertito in acido acetico per creare aceto di riso. L'aceto di riso ha un sapore aspro delicato e delicato ed è comunemente usato nelle ricette asiatiche, come le verdure saltate in padella, le preparazioni giapponesi a base di riso, i condimenti e le salse di accompagnamento. Cos'è l'aceto Kurozu? L'aceto di Kurozu è un tipo di aceto giapponese ottenuto dalla fermentazione del riso al vapore con una muffa chiamata koji in contenitori di terracotta per sei mesi o tre anni. Ha un colore ambrato scuro e un sapore agrodolce molto aromatico. È stato dimostrato che questo aceto unico ha proprietà antitumorali, di supporto immunitario e di protezione cellulare. L'aceto di kurozu è privo di calorie e carboidrati, il che lo rende un altro condimento amico della glicemia. Può essere aggiunto a numerose ricette, compresi i piatti di riso, ed è delizioso nelle glasse e nelle marinate.