La frutta secca può essere uno spuntino spezza fame da consumare fino a 3 volte a settimana, in porzioni che vanno dai 20-30 grammi

Quanta frutta secca a settimana secondo le linee guida?

Le Linee Guida per una Sana e corretta alimentazione indicano un consumo di piccole porzioni di frutta secca pari a 20-30 grammi 2 o 3 volte la settimana.

Vanno poi consumate lontano dai pasti, magari a metà mattina o a metà pomeriggio, come spuntino, o prima dell'allenamento come "carburante energetico" per gli sportivi.

Vanno mangiare al naturale, e quindi non tostate e salate, o ancora caramellate, come arachidi e pistacchi serviti all'aperitivo o le nocciole caramellate.