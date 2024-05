Quante mandorle dovresti mangiare ogni giorno?

La dose consigliata di mandorle è di circa 20-30 grammi al giorno , che corrispondono più o meno a 15-20 mandorle. Ovviamente molto dipende dal proprio stile di vita e dal regime alimentare. L'esperto in nutrizione saprà consigliare il giusto quantitativo in relazione al singolo soggetto.

E' bene ricordare innanzitutto che le mandorle sono una miniera di minerali e vitamine, ma sono anche ricche di grassi e di calorie . In tal senso, il consumo eccessivo avrebbe come effetto controproducente quello di favorire un aumento di peso .

Quando è consigliato mangiare le mandorle?

Le mandorle sono perfette da aggiungere alla prima colazione perché forniscono elevata dose di energia, utile a portare a termine i diversi impegni della giornata. Non solo, mangiare come snack tra un pasto e l'altro contribuiscono a non arrivare a pranzo o cena con troppa fame per via del loro alto potere saziante.

Mangiare mandorle dopo aver fatto attività sportiva, inoltre riduce il senso di stanchezza e favorisce il recupero evitando dolori muscolari.