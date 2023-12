Quante fette di pandoro si possono mangiare al giorno senza ingrassare?

Il pandoro e il panettone sono i dolci natalizi più noti, e già da diverse settimane prima di Natale iniziano ad imbandire le tavole degli italiani. Gustosi e ormai disponibili nelle versioni classiche ma anche in molte rivisitazioni, sono tuttavia estremamente calorici e per questo per evitare di ingrassare andrebbero consumati con parsimonia. In particolare lo è il pandore, che a parità di peso apporta più calorie rispetto al panettone. Questo ovviamente non significa che per evitare l'aumento di peso sia necessario privarsene, ma semplicemente prestare attenzione e fare proprie alcune accortezze. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Valori nutrizionali del pandoro Calorie: 357 Kcal

Carboidrati: 50.80 g

Proteine: 7.80 g

Grassi: 15.00 g

di cui saturi: 8.80g

di cui monoinsaturi: 5.00g

di cui polinsaturi: 1.10 g

Colesterolo: 163.50 mg

Fibre: 1.20 g I valori sopra indicati si riferiscono a 100 grammi di prodotto. A causa della sua formulazione, ricca di carboidrati semplici e complessi e di grassi saturi e insaturi, il pandoro ha quindi un apporto calorico piuttosto elevato.

Fette massime consigliate al giorno Una fetta di pandoro dalle dimensioni standard pesa circa 80 grammi. Di conseguenza, le calorie che questa apporta sono circa 285. Se non si vuole correre il rischio di ingrassare è bene quindi non mangiare più di una fetta di pandoro al giorno, cercando di consumarla possibilmente a colazione, in sostituzione di dolci da forno che aumenterebbero le calorie e il picco glicemico dato dagli zuccheri, e abbinata a latte scremato o vegetale o yogurt greco . In questo modo, nonostante l'apporto calorico sia importante, in un regime di alimentazione sano ed equilibrato non dovrebbe intaccare l'insieme. La fetta di pandoro giornaliera può essere mangiata anche dopo un pasto, a patto che in questo non siano inseriti altri carboidrati.