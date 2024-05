Ricche di fibre , favoriscono il transito intestinale ma anche la diuresi , e hanno potere antinfiammatorio . Tuttavia, considerando che, come dice il noto detto, una tira l'altra, è bene non superare un quantitativo massimo giornaliero per evitare disturbi intestinali.

La quantità massima consigliata è di circa 150 grammi al giorno, quindi non superare le 30 ciliegie quotidiane. Il quantitativo andrebbe dimezzato in caso di soggetti con diabete , glicemia alta.

Chi non dovrebbe esagerare con le ciliegie?

Il consumo di ciliegie in quantitativi che non eccedono la raccomandazione giornaliera, non ha particolari controindicazioni. Tuttavia, la fibra insolubile presente nel frutto aiuta il transito intestinale; ne deriva che consumarne in eccesso potrebbe causare disturbi come dolore addominale, gonfiore ed effetto lassativo

Le ciliegie, inoltre, contengono salicilati, un consumo eccessivo potrebbe essere anch'esso responsabile di dolore addominale e mal di stomaco.