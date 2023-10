Quanta vitamina D assumere ogni giorno? Fabbisogno per fasce d’età

Introduzione La vitamina D è una sostanza molto utile per la salute dell'organismo, in particolare per rafforzare il sistema scheletrico, ma non solo. È importante dunque assicurarsene le giuste quantità, a ogni età: si tratta, infatti, di una vitamina necessaria in tutte le epoche della vita. Ma quanta vitamina D assumere ogni giorno per stare bene? Il fabbisogno varia a seconda dell'età.

Vitamina D: benefici Contribuisce a rafforzare il sistema scheletrico

Potenzia l'attività del sistema immunitario

Modula la risposta infiammatoria

Contrasta l'osteoporosi

Partecipa alla normale contrattilità muscolare

Aiuta a regolare il ritmo circadiano di sonno-veglia

Contribuisce a mantenere nella norma i livelli di calcio e di fosforo nel sangue In particolare, la vitamina D facilita l'assorbimento intestinale del calcio e del fosfato, minerali essenziali per la robustezza dell'osso, e aumenta indirettamente l'attività degli osteoclasti, le cellule incaricate di costruire nuovo osso. Ecco perché è una vitamina fondamentale per la salute dell'apparato scheletrico.

Quanta vitamina D assumere ogni giorno Lattanti 0-12 mesi: 10 μg pari a 400 UI

pari a 400 UI Bambini 1-17 anni: 15 μg pari a 600 UI

pari a 600 UI Adulti 18-74 anni: 15 μg pari a 600 UI

pari a 600 UI Adulti ≥75 anni: 20 μg pari a 800 UI

pari a 800 UI Donne in gravidanza e allattamento: 15 μg pari a 600 UI Quelli indicati sono i fabbisogni giornalieri di vitamina D secondo i LARN, Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana, la Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) e l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). La vitamina D è espressa come colecalciferolo: 1 μg (microgrammo) di colecalciferolo è pari a 40 UI (Unità internazionali) di vitamina D. I livelli indicati comprendono sia gli apporti alimentari sia la sintesi endogena nella cute. Solo per i lattanti quelli indicati sono i valori di assunzione adeguata.

Dove si trova la vitamina D La vitamina D è chiamata anche "vitamina del sole": il 90% della vitamina D presente nell'organismo, infatti, viene prodotta in seguito all'esposizione ai raggi solari. Solo una piccola parte, circa il 10% di quella totale, viene ricavata dagli alimenti, soprattutto in Italia. Il cibo a più alto contenuto di vitamina D, infatti, è l'olio di fegato di merluzzo, seguito dall'anguilla: entrambi sono poco utilizzati nella nostra alimentazione. Fra gli alimenti a più frequente consumo, quelli che contengono maggiori quantitativi di vitamina D sono il salmone, le sardine, i funghi, le uova (tuorlo), il fegato di bovino, suino, ovino, pollo, coniglio ecc. Le dosi di vitamina D presenti in questi cibi, pere il loro consumo ordinario, sono molto basse e insufficienti a coprire il fabbisogno giornaliero di questa sostanza. Il modo migliore per assicurare all'organismo una dose sufficiente di vitamina D è tramite l'esposizione ai raggi Uv. L'ideale è esporsi al sole almeno per 15-30 minuti al giorno (ma i raggi solari hanno la giusta intensità solo in tarda primavera, estate e primo autunno). Ecco quanto esporsi in autunno.