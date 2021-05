Colazione: Quando è il Momento Migliore per Farla

Il concetto è noto e recepito: non fare colazione al mattino induce a mangiare molto di più nel corso della giorno, con il rischio di eccedere nei pasti successivi. Una colazione sana ed equilibrata, non solo fornisce l'energia per affrontare al meglio la giornata, ma sveglia il metabolismo , regola i livelli di zucchero nel sangue, aiuta nella gestione del peso , sostiene anche la salute del cuore e migliora le funzioni cognitive .

Quando fare colazione

Quando si tratta di una dieta sana, consumare i pasti è importante quanto ciò che si mangia. Il momento migliore per fare colazione è entro due ore dal momento in cui ci si alza, ossia il tempo necessario affinghe il metabolismo si riattivi. Ci sono eccezioni, che variano in funzione dell'attività svolta dal singolo soggetto, che possono far variare l'orario da dedicare alla colazione. Ad esempio, nel caso in cui ci si allenasse al mattino, è indicato consumare un pasto leggero come una banana o un toast con avocado 20-30 minuti prima dell'allenamento.

Colazione: cosa mangiare se hai poco tempo

Meglio fare una colazione semplice, che saltare il pasto del tutto. Il modo migliore per mangiare al mattino in modo sano anche quando non si ha molto tempo è scegliere alternative pratiche come cereali integrali con latte magro, farina d'avena e noci, uova sode o mela tritata con una spolverata di cannella. Inoltre,è buona abitudine avere sempre in dispensa i cosidetti cibi sani da asporto come frutta fresca, ricotta, yogurt e muesli fatto in casa.

Per esigenze si è spesso portati a consumare la colazione al bar, riducendola a cappuccino e brioche. Una colazione prevalentemente a base di zuccheri genera un repentino innalzamento della glicemia, una problematica risposta insulinica, quindi un rapido passaggio di glucosio dal sangue ai tessuti che si traduce in ipoglicemia transitoria, stimolo che, unito al rapido svuotamento gastrico, viene raccolto dal centro ipotalamico e contribuisce alla generazione della fame.

Organizzare la colazione la sera prima

Pianifica in anticipo il tuo pasto: prepara il pasto la sera prima per risparmiare tempo al mattino. Ad esempio, ammolla l'avena durante la notte per il porridge veloce del mattino; prepara e conserva in frigorifero il semifreddo allo yogurt o il tuo frullato preferito prima di andare a letto. Conserva sempre una piccola quantità di frutta e verdura tritate per preparare una macedonia istantanea. Così come preparare plumcake o muffin integrali (senza glutine, senza lattosio, a ridotto contenuto di grassi), e consumarli nei tre giorni successivi.