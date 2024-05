Quali sono le patate più salutari?

Introduzione Le patate (Solanum tuberosum) sono ortaggi a radice amidacea che costituiscono una fonte di alimento base in molte aree del mondo. Le patate hanno molti benefici nutrizionali. Forniscono una serie di vitamine e minerali essenziali come potassio e fibre. Contengono anche antiossidanti e altri composti vegetali protettivi. Varietà come le patate viola, rosse e dolci, in particolar modo, si distinguono per il loro alto contenuto di nutrienti. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità

Varietà di patate più salutari Patate viola

Patate rosse

Patate dolci

Patate viola Le patate viola sono ricche di composti vegetali benefici, tra cui gli antociani (un tipo di antiossidante), pigmenti vegetali polifenolici che conferiscono ad alimenti come frutta e verdura i loro colori viola, blu o rossi. Oltre a conferire alle patate viola il loro colore saturo, gli antociani apportano benefici alla salute proteggendo le cellule dai danni e riducendo l'infiammazione, entrambi i quali possono aiutare a ridurre il rischio di malattie croniche. Le patate viola possono essere una scelta migliore per il controllo della glicemia rispetto ad altre varietà di patate a causa del loro alto contenuto di polifenoli. Valori nutrizionali delle patate viola Valori nutrizionali per 100 grammi Calorie: 85

Proteine: 1,54 grammi (g)

Carboidrati: 20 g

Fibra: 3,1 g

Potassio: 337 milligrammi (mg) o il 14% del valore giornaliero

Patate rosse Le patate rosse sono un'ottima fonte di antiossidanti flavonoidi come la quercetina, il canferolo-rutinosio, la catechina e la rutina. Contengono il doppio della quantità di flavonoidi rispetto alle patate bianche, e sono una fonte di vitamina C e potassio che aiuta a regolare la pressione sanguigna e a sostenere la salute del cuore. Valori nutrizionali delle patate rosse 100 gr di patate rosse apportano: Calorie: 87

Proteine: 2,3 g

Carboidrati: 19,6 g

Fibra: 1,8 g

Potassio: 545 mg o 12% del fabbisogno giornaliero

Vitamina B6: 0,212 mg o 12% del fabbisogno giornaliero

Vitamina C: 12,6 mg o 14% del fabbisogno giornaliero

Patate dolci Le patate dolci sono radici commestibili che appartengono alla famiglia delle Convolvulaceae, o ipomea. Sebbene appartengano a famiglie di piante diverse, le patate dolci sono spesso raggruppate con tuberi come le patate bianche, rosse e viola. Le patate dolci sono ricche di carotenoidi provitamina A, come il beta-carotene. Il corpo converte il beta-carotene in acido retinale e retinoico, le forme attive della vitamina A, necessarie per la funzione immunitaria, la crescita cellulare e la vista. I carotenoidi agiscono anche come potenti antiossidanti nel corpo, proteggendo le cellule dai danni che possono portare a malattie, riducendo il rischio di malattie cardiache e alcuni tumori. Le patate dolci sono ricche di fibre, vitamine del gruppo B, vitamina C e potassio. Le patate dolci sono più ricche di fibre rispetto alle patate rosse, bianche e viola. Forniscono circa il 75% in più di fibre rispetto alla stessa porzione di patate rosse. Ciò sostiene movimenti intestinali regolari e promuovono il senso di sazietà. Valori nutrizionali delle patate dolci 100 grammi di patate dolci al forno con buccia apportano: Calorie: 90

Proteine: 2 g

Carboidrati: 20,7 g

Fibra: 3,3 g

Magnesio: 27 mg o 6% del fabbisogno giornaliero

Potassio: 473 mg o 10% del fabbisogno giornaliero

Vitamina A: 957 microgrammi (mcg) o il 107% del fabbisogno giornaliero

Vitamina B6: 0,285 mg o 17% del fabbisogno giornaliero

Vitamina C: 19,5 mg o 22% del fabbisogno giornaliero