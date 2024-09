Quali sono i segnali che indicano una di carenza acido folico?

Cos’è e a cosa serve l’acido folico?

L'acido folico, noto anche come vitamina B9, è un nutriente essenziale, importantissimo per la salute. L'organismo non riesce a produrlo da solo e per questo deve regolarmente introdurlo attraverso l'alimentazione o l'assunzione di integratori.

Spesso si associa questo nutriente alla gravidanza perché mantenerne i giusti livelli durante la gestazione è fondamentale per prevenire alcune anomalie congenite nel feto a livello del sistema nervoso ma non è importante solo in questa fase della vita o esclusivamente per le donne.

L'acido folico fa infatti parte della famiglia dei folati, che svolgono un ruolo fondamentale in molti processi, come la sintesi delle proteine e del DNA, la formazione dell'emoglobina e il metabolismo di alcuni aminoacidi.

Fare in modo di non andarne in carenza mantiene in salute il sistema cardiovascolare, previene e aiuta a trattare l'anemia, supporta la crescita e il funzionamento del sistema nervoso, rinforza i capelli, previene alcune patologie gestazionali nel feto, nelle donne aumenta la qualità degli ovociti e negli uomini contribuisce alla spermatogenesi.