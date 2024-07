Quali sono i I cibi migliori per un intestino sano?

Perché è importante il benessere intestinale?

La salute dell' intestino gioca un ruolo importante per la salute generale. Questo perché circa il 70-80% delle cellule immunitarie vive nell'intestino, quindi il microbioma intestinale influenza la funzione immunitaria.

Il microbioma intestinale è la comunità di microrganismi (come funghi, batteri e virus) che vivono nell'intestino. Il microbiota intestinale, cambia in risposta a fattori come la dieta e l'esercizio fisico.

L' intestino comunica direttamente con il cervello, e viceversa, tramite l'asse intestino-cervello. Ne deriva che il cervello può influenzare le attività intestinali (come avere una diarrea nervosa) e, a sua volta, l'intestino può influenzare l'umore, le capacità cognitive e la salute mentale, in modo positivo o negativo.

Inoltre, un intestino indebolito può consentire l'assorbimento di batteri e sostanze infiammatorie dall'intestino nel flusso sanguigno. Ciò può scatenare malattie e infiammazioni di tutto il corpo, che sono collegate ad un aumento del rischio di malattie croniche.