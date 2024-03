Quali sono i gruppi alimentari più facili da digerire?

Esistono gruppi alimentari più facili da digerire, da prediligere soprattutto quando lo stomaco o l'intestino sono in una condizione non ottimale e di disagio.

In caso di indigestione e, ancor più severo, ad intossicazione alimentare , è fondamentale prestare maggiore attenzione nello scegliere cibi semplici e facili da digerire che vadano a prevenire sintomi gastrointestinali come la diarrea e la nausea .

Cibi facili da digerire: caratteristiche

Poveri di fibre

Poveri di grassi alimentari

Hanno sapore più delicato

Sono meno acidi

Hanno meno calorie

Sono morbidi o facili da masticare e deglutire

Favoriscono il riposo del sistema gastrointestinale.

Dopotutto, la digestione richiede energia. Ciò include l'energia meccanica, come la masticazione che avviene in bocca, così come l'energia chimica, come il lavoro svolto dagli acidi nello stomaco e dagli enzimi digestivi nell'intestino tenue.