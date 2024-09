Quali sono i frutti tropicali più benefici?

Perchè i frutti tropicali fanno bene? I frutti tropicali, coltivati ​​nelle regioni calde e umide dei tropici, che si estendono in Asia, Africa, Americhe e Oceania, contengono nutrienti come fibre, vitamina C e potassio, e riducono il rischio di malattie croniche.

Cos'è il Rambutan e perché fa bene? Il Rambutan è un frutto tropicale che cresce spontaneamente nel sud-est asiatico. La sua forma è solitamente ovale o sferica con buccia rossa coriacea, spine flessibili e pelose e una polpa lucida e biancastra. Viene utilizzato nell'industria alimentare come addensante, additivo e per prolungare la durata di conservazione. Può essere consumato crudo, cotto o in scatola. Contiene discrete quantità di manganese, di vitamina C, e di niacina o vitamina B3, che aiuta a trasformare il cibo consumato in energia e supporta la salute cellulare.

Cos' il Longan è quali sono le sue proprietà benefiche? Il Longan è un frutto originario dell'Asia, ma cresce anche nelle Hawaii, in Florida e nella California meridionale. E' un frutto sferico di piccole dimensioni che presenta una buccia giallo-marrone e una polpa bianca traslucida. Viene comunemente usato nella medicina tradizionale cinese per iul suo contenuto di vitamina C e di rame.